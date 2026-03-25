Šire istragu protiv Šinceka: I u Senj dovezli 2,6 tona opasnog otpada! Donosimo detalje...

Prošlo je više od godine dana nakon što su uhićeni Josip Šincek, Monika Šincek, Franciska Dodić i još četvero zbog deponiranja 35 tisuća tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada u Gospiću, Benkovcu i Varaždinu. I već tad se moglo pretpostavljati da optužnica neće biti brzo podignuta zbog komplicirane istrage koja se s vremenom samo širi. Tako je proširena i u ponedjeljak, da bi sad broj osumnjičenih se popeo na 13 osoba i pet tvrtki. I to, kako neslužbeno doznajemo, nije konačna brojka.

Slučaj se, naime, proširio i na još jednu lokaciju - Senj. A proširilo se i vremensko razdoblje, pa ih se sad tereti za prljavu rabotu još od 2020. godine, umjesto 2022. kako je bilo do sad!

Uskok je objavio da je tu riječ o 2640 tona otpada kakav je u Gospiću, Varaždinu i Benkovcu! Mjesto odlaganja: otvorena površina komunalnog odlagališta neopasnog otpada u Senju. Riječ je o gradskom odlagalištu 'Sveti Juraj' koje je veliko tri tisuće metara kvadratnih, a nalazi se u Parku prirode Velebit. Njime inače upravlja Gradsko komunalno društvo Senj, a odlaže se komunalni otpad iz kućanstava te komunalni otpad iz gospodarskih i komercijalnih subjekata i uslužne djelatnosti, otpad s javnih površina i glomazni otpad sa područja Grada Senja. Godišnje se na njega odloži oko tri tisuće tona otpada. Ispada da su Šinceki i ekipa odložili gotovo toliko opasnog otpada, ako je Uskok u pravu.

Trojica novoosumnjičenih su mlađi muškarci, operativci, koji su prema sumnji, prema uputama Josipa Šinceka odvozili u Senj otpad kakav je u Gospiću, a sve s lažnim papirima koje bi im sredila Monika Šincek. Da u Senj dolaze Šincekovi kamioni nije bilo sumnjivo, jer je 11. veljače 2020. godine njegova tvrtka Tipos Resurs potpisala ugovor s GKD Senj za drobljenje glomaznog otpada. Odnosno, sav glomazni otpad koji se skupi, djelatnici Šincekove tvrtke su trebali rastaviti i izdvojiti plastiku koju je Tipos Resurs onda u Gospiću mljeo i koristio kao materijal za građevinske blokove koje su proizvodili i patentirali. Ostatak otpada bi se odlagao na dio za glomazni otpad. Pitali smo GKD Senj znaju li za istragu.

- GKD Senj d.o.o. u ovom trenutku nema službenih saznanja o eventualnom proširenju istrage USKOK-a vezane uz nezakonito odlaganje otpada na području odlagališta Sveti Juraj. Naglašavamo kako će GKD Senj d.o.o. u potpunosti surađivati s nadležnim institucijama te biti na raspolaganju za sve eventualne istražne radnje. Vezano uz slijedeći dio Vašeg upita: „… je li priveden itko zaposlen kod Vas?“, također, nemamo takvih saznanja - odgovorila nam je direktorica Snježa Tomljanović.

Ni to nije sve! Tipos Resurs se obvezao da će od tog 'inovativnog materijala' napraviti pregrade koje bi spriječile da vjetar raznosi smeće s odlagališta. Pregrade, prema saznanjima 24sata, navodno nikad nisu napravljene. Tražili smo službeni odgovor od GKD Senj, ali skrivaju se iza tajnosti istrage.

- Budući da za sada jedino znamo za priopćenje USKOK-a koje je javno objavljeno na njihovoj službenoj web stranici, prema kojem je doneseno rješenje o proširenju istrage i na lokaciju odlagališta neopasnog otpada Sveti Juraj, Senj, u ovom trenutku ne možemo odgovoriti na Vaše pitanje, budući da nemamo nikakvo saznanje odnosi li se Vaš upit na podatak koji je pod eventualnom istragom, te predstrožnosti radi ne želimo remetiti eventualni tijek istrage - odgovorili su.

Međutim, postoje li pregrade ili ne zaista nije informacija koja spada u tajnost istrage jer je dio ugovora kojeg su potpisali s Tipos Resursom.

U planu nabave GKD Senj za 2020. godinu, navedeno je da će za 80 tisuća kuna nabaviti 'inertni materijal' za pokrivanje otpada na odlagalištu Sveti Juraj. Prema ugovoru s Tipos Resursom, GKD Senj je upravo od njih trebao preuzeti četiri tisuće tona takvog materijala. Riječ je o drobljenoj cigli, kamenu, betonu, zemlji, šljunku, materijalu koji se ne mijenja zbog prirodnih utjecaja, ne reagira s okolišem, ne ispušta štetne tvari. No izgleda da Uskok sumnja da su umjesto tog materijala, Šinceki dovozili plastični i medicinski otpad, u kojem prema analizama materijala iz Gospića, ima puno previše olova. Sve to, na prostoru Parka prirode. Sumanuto je da je na takvom prostoru ikakvo odlagalište otpada.

Prema pisanju Nacionala, ugovor je raskinut nakon 14 mjeseci, a nije javno dostupan. I sami smo ga pokušali potražiti, međutim na stranicama GKD Senj, registar ugovora više ne postoji. Samo poveznica koja vodi na nepostojeću web stranicu. U vrijeme potpisivanja spornog ugovora, gradonačelnik Senja bio je Sanjin Rukavina, HDZ-ovac koji je u rujnu te godine otišao na mjesto državnog tajnika u Ministarstvu pravosuđa. Zamjenio ga je potom Jurica Tomljanović kojeg je pitanje o ugovoru s Tipos Resursom dočekalo kao vruć krumpir.

Slučaj u Senju prvi je u javnosti problematizirao nezavisni vijećnik u senjskom Gradskom vijeću Hrvoje Bezjak koji je u nekoliko navrata tražio pojašnjenje ugovora između Gradskog komunalnog društva Senj i tvrtke Tipos Resurs.

- Na sjednici Gradskog vijeća 21. veljače 2025. postavio sam pitanje o tvrtki Tipos Resurs koja je na nekoliko lokacija u Hrvatskoj odlagala opasni otpad, i o njenoj povezanosti s GKD-om Senj. Citiram dio odgovora bivšeg gradonačelnika: ‘Ja sam pitao direktoricu GKD-a Senj imamo li ugovor s ovom tvrtkom Tipos Resurs koju ste vi spomenuli. U ove četiri godine nemamo, od kada je ona direktorica i ja gradonačelnik’, ali danas znamo da je ugovora bilo i da je direktorica ipak potpisala i kasnije raskinula ugovor. Uz to, 13. ožujka 2025., na sjednici MO-a Svetog Jurja, rečeno je da je ugovor trajao mjesec, dva, a 29. ožujka 2025. u prilogu na HRT-u direktorica je spomenula da je ugovor trajao šest mjeseci. Nakon toga sam napokon dobio i ugovor između Tipos Resursa i GKD-a Senj. Ugovor je potpisan 11. veljače 2020., a zadnja aktivnost, kojom se smatra da je ugovor raskinut, bila je 30. travnja 2021. Znači, trajao je više od 14 mjeseci - rekao je Bezjak za Nacional.