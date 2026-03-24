Strašne scene mučenja torcidaša šokirale Hrvatsku! Procurile i navodne poruke s Grobarima
Muškarac sjedi vezanih očiju i ruku dok mu muškarac, dalmatinskog naglaska, brenerom pali tetovažu. Sve je osveta zbog razmjena poruka s navijačem beogradskog Partizana? Muškarca pretukli i članovi BBB-a
Ovo je bila tetovaža Torcide Zagreb. Toga više nema. Jer ti si jedno je*eno smeće i ti to ne zaslužuješ ikad više biti. Mi ovo palimo i tu se ne smije vidjeti da je ikad bila Torcida Zagreb, čuje se na šokantnoj snimci koja se širi društvenim mrežama. Na snimci se vidi kako netko brenerom pali nogu muškarca u boksericama koji izgleda kao da je bez svijesti.