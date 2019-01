'Daruvarcu ja ne želim smrt, želim da se taj čovjek liječi...'

- Osjećam se nikako i pred upalom pluća sam. Sutra je suđenje i uzrujana sam zbog toga, a i zbog toga što mi ljudi javljaju da Daruvarac izjavljuje da ja želim biti s njim. I to sada, nakon svega. To su nebuloze, ali me isto uzrujaju. Znali su me pitati želim li njegovu glavu. Naravno da ne, pa to bi bilo naručivanje ubojstva! Ne želim ja tom čovjeku smrt, želim da se liječi. Žao mi je što neće kao muškarac priznati što je učinio i kao majka mislim da mu je mjesto u bolnici. Ne mrzim ga, ali želim da bude kažnjen za svaku kap prolivene krvi moje kćeri - rekla nam je to Ana Gurlica, majka djevojke koju je prije pola godine premlatio Darko Kovačević zvan Daruvarac u kafiću u Zadru.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1203169 / Darko Kovačević Daruvarac smijao se majci pretučene djevojke kiz Zadra dok je dolazio na ročište]

Danas, u srijedu, nastavlja se suđenje na zadarskom Općinskom sudu pod predsjedanjem nove sutkinje Mitre Meštrović. Mučno suđenje za okrutno premlaćivanje djevojke održat će se u drugoj zgradi suda te puno manjoj raspravnoj dvorani. Očekuje se da će sutkinja isključiti javnost s rasprave u kojoj je bilo jauka, plača, naguravanja i drame.

- Što se mene tiče, slobodno otvorite suđenje za javnost, mi nemamo što skrivati, moja kći ia istina i samo istina na strani je moje kćeri. Svakako ću doći na sud, moram biti uz dijete. Popit ću lijek za smirenje i nadam se da će sve proći bez scena. U ponedjeljak sam bila na ročištu s Daruvarcem za ono što je udario šakom u glavu moju drugu kći na maturalnoj zabavi jer ih je zamijenio, blizanke su. Išao je prema meni i smijao se. A na suđenju je kazao da mi drugu kći vidi prvi put u životu, zamislite, uz sve one svjedoke na maturalnoj zabavi koji su ga vidjeli kako ju udara - rekla nam je Ana Gurlica te dodala da posljednjih dana ima puno više policije oko njihovog stana, zgrade i dvorišta, a da je čula da i Daruvarac ima 24-satnu zaštitu.

- Više ne dobivamo prijetnje i nitko nas ne zove, jer su svi otkriveni pa su valjda odustali. Kći mi ponovo noćima ne spava, to mi je problem jer se bojim da ne strada. Počela je izrađivati nakit da joj nekako izbijemo mobitel iz ruke i da se nečim zabavi jer su praznici pa nema što učiti za fakultet. Jer, strašno je biti stalno u pratnji policije i trpjeti užasan pritisak javnosti. Evo sad sam je pustila s prijateljicom na kavu u susjedstvu, ali policija ide s njima - kazala nam je mama pretučene djevojke.

U dvorištu zadarske Policijske uprave u ponedjeljak smo sreli Darka Kovačevića. Ondje se javlja tri puta tjedno i potvrdili su nam da to redovito čini. Do postaje je došetao sam. Najavio je nove tužbe protiv medija i pozvao ih da prate suđenje.

Nasilnika brani bivši sudac

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Branitelj Darka Kovačevića Daruvarca, odvjetnik Boris Radman slovio je do ovog proljeća za najopakijeg suca Županijskog suda u Zadru. Kriminalcima su se tresle gaće na spomen njega kao suca koji će im predsjedati suđenjem. Odvaljivao je stroge kazne i bespoštedno ih obrazlagao, kao u primjeru "zadarskog Frizla" (51) kojeg je osudio na maksimalnih 40 godina robije jer je 16 godina silovao kći i s njom dobio dijete. Rekao mu je u sudnici, obrazlažući presudu, da je seksualni sadist i pedofil i da je tu najblaže rečeno riječ o njegovoj bestijalnosti, jer čak i životinje štite svoje mlade, a on sije samo strah i agresiju. Prozvao je pri tom i Centar za socijalnu skrb te policiju.

Ubojice Slavice Medanić, njezinog brata Šimu i pokojnog Pericu Majstorovića osudio je također na maksimalne kazne od 40 godina zatvora. Bibinjskog pedofila Davora Lonića, onog koji se kasnije žalio da mu je zimi hladno, a ljeti vruće u zatvoru pa dobio odštetu, osudio je na 14 godina zatvora. Sedmorici zadarskih carinika koji su prevarili državni proračun jer su šećer uvozili kao industrijski, a ne konzumni i tako strpali u džep 1,6 milijuna kuna, dodijelio je ukupno 30 godina robije.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1202685 / Prva vijest iz vijesti 20.12.2018., Majka pretučene djevojke iz Zadra pod živčanim slomom, Darko Kovačević Daruvarac ne izlazi iz kuće]

Završio suđenje Slavici

Prije tri godine ukinuo je rješenje o provođenju istrage Općinskog državnog odvjetništva u Zadru. Tražili su istragu nad oporbenim vijećnikom Markom Pupićem Bakračem zbog navodnog napada na redare prilikom održavanja sjednice Gradskog vijeća. Redari su ga tada iznijeli iz vijećnice jer se nije dao s govornice, ali im se otrgnuo i vratio natrag nakon čega je uslijedila tučnjava.

Javnosti je međutim, najpoznatiji kao sudac koji je završio mučno suđenje zapovjedniku Draženu Slavici za kornatsku tragediju. Suđenje je počelo je u studenom 2010., a nakon što ga je Vrhovni sud sa šibenskog prebacio na zadarski županijski sud, dobio ga je Radman 2016. godine. Imao je rok za donošenje presude, ali ga je ispoštovao i pobrinuo se da presuda bude pravovaljana. To mu je ujedno bio i zadnji predmet kao sucu. Dana 29. svibnja prešao je u odvjetnike. Boris Radman brani i britanskog državljanina Douglasa Caina.

Cain je, podsjetimo, optužen za ubojstvo i pokušaj ubojstva nožem dvojice sunarodnjaka na plaži Zrće ovog ljeta. Slučaj Daruvarac prvi mu je predmet za koji je javnost iznimno zainteresirana.