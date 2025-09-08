Daruvarčanin pogodio Joker broj i osvojio 90 tisuća eura: 'Već sam jednom imao sreće...'

Kad je dugogodišnji igrač Hrvatske Lutrije, kao i obično, uplatio svoj listić Lota 7 s Joker brojem, nije ni slutio da mu se smiješi veliki dobitak. Provjeravajući rezultate na teletekstu otkrio je da u izvlačenju Lota 7, 23. kolovoza, nije osvojio veliki Jackpot koji i ove srijede iznosi 2 milijuna eura. No zato ga je igra Joker itekako iznenadila – svih šest znamenki u Joker broju na njegovom listiću odgovaralo je izvučenom broju – što mu je donijelo dobitak u iznosu od 89.261,77 eura.

„Naravno da me dobitak iznenadio, ali uvijek igram s nadom. Već sam jednom imao sreće, 2017. godine sam na srećki osvojio oko 30 tisuća ondašnjih kuna“, ispričao je sretni dobitnik iz Daruvara.

Prošlog je tjedna posjetio glavnu blagajnu Hrvatske Lutrije, gdje mu je isplaćen dobitak. Tada je otkrio kako planira uzeti malo odmora, a zatim nastaviti igrati svoje omiljene lutrijske igre: „Tko voli – nek izvoli. Pravila igre su jasna, a sreća se uvijek može pronaći i pogoditi baš tebe!“

