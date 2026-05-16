Davor Božinović komentirao premlaćivanje stranca u Rijeci: 'Svako nasilje je neprihvatljivo'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u subotu na Maclju da je svako nasilje neprihvatljivo te poručio da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost, komentirajući snimku premlaćivanja stranog državljanina u Rijeci koja se proširila društvenim mrežama.

Božinović je rekao kako policiji dosad nije bila poznata videosnimka događaja te da bi upravo ona mogla pomoći daljnjem kriminalističkom istraživanju.

- Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje tako da je ovo jedan novi moment i sada policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje - rekao je Božinović.

Primorsko-goranska policija izvijestila je ranije da snimka prikazuje nasilničko ponašanje više osoba prema muškarcu te da događaj datira iz noći s 31. siječnja na 1. veljače ove godine.

Prema policijskim podacima, napadnut je 25-godišnji strani državljanin, pomorac zaposlen na stranom brodu, kojega su nepoznate osobe fizički napale, ozlijedile te mu otuđile mobitel i novac. Policija navodi da dosad nije imala saznanja o snimci te da lokacija događaja nije pokrivena videonadzorom.

Nakon ukazane liječničke pomoći i podnošenja kaznene prijave za razbojništvo i tešku tjelesnu ozljedu, pomorac je s posadom broda otplovio iz riječke luke, objavila je policija.

O snimci koja se proširila društvenim mrežama izvijestili su i nacionalni mediji, navodeći kako se na videosnimci vidi da dvojica mladića rukama i nogama napadaju muškarca nakon što su ga srušili na tlo, dok mu jedan od napadača u jednom trenutku skače na prsa. Prema navodima medija, nakon toga muškarcu prilaze i dvije djevojke koje ga također udaraju nogama.