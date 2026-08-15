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POSJET NA VELIKU GOSPU

Davor Božinović: Voljeli bismo da Crna Gora postane članica EU

Piše 24sata,
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Davor Božinović: Voljeli bismo da Crna Gora postane članica EU
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Boka kotorska nije samo jedan od najljepših zaljeva na Mediteranu. Ona je prostor u kojem su hrvatski pomorci, svećenici, umjetnici i obitelji ostavili dubok trag u europskoj kulturnoj i kršćanskoj baštini, poručio je

Davor Božinović, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske, sa suprugom je povodom blagdana Velike Gospe danas boravio u Tivtu. Prisustvovali su misi na otoku Gospe od Milosti, gdje su se sreli i sa predsjednikom općine Željkom Komnenovićem i potpredsjednikom Jovanom Brinićem, piše Radio Tivat

Tijekom posjeta Božinović se u razgovoru za Radio Tivat osvrnuo i na potencijalno članstvo Crne Gore u Europskoj uniji.

- To je faza u našim odnosima, u kojoj se ja nadam da će se otvorena pitanja, koja su tu već godinama, riješiti. Postoji sada i veća razina motivacije, kako je bilo i u našem slučaju. Neke stvari u odnosima sa susjedima koji su već bili u EU smo morali rješavat, a što se hrvatske pozicije tiče, naravno da bismo voljeli da Crna Gora ispuni sve uvjete i da postane članica Europske unije. Tu postoje međudržavni kontakti, povjerenstva koja vode ministarstva vanjskih poslova, pa se nadam da će se tu naći rješenje, kojim svi mogu bit zadovoljni - rekao je.

O svojem posjetu oglasio se i na društvenoj mreži X: 

- Danas sam hodočastio Gospi od Škrpjela i Gospi od Milosti. To nije bio samo odlazak na dva sveta mjesta, nego i povratak korijenima, ljudima i baštini koja je stoljećima oblikovala Hrvate Boke kotorske.

Boka kotorska nije samo jedan od najljepših zaljeva na Mediteranu. Ona je prostor u kojem su hrvatski pomorci, svećenici, umjetnici i obitelji ostavili dubok trag u europskoj kulturnoj i kršćanskoj baštini. Trag koji traje i danas.

Na ovim se obalama identitet nije čuvao vikom ni mržnjom. Čuvao se vjerom, radom, znanjem i dostojanstvom. Ljudi Boke naučili su živjeti sa svojim susjedima, poštujući druge, a nikada ne odričući se onoga što jesu. U tome je njihova snaga.

Zato sam danas posebno mislio na sve Hrvate Boke kotorske. Na njihovu postojanost, na ljubav prema svom zavičaju i na činjenicu da su, unatoč svim izazovima kroz povijest, uspjeli sačuvati svoj identitet, vjeru i hrvatsko ime.

Boka me uvijek iznova podsjeti da se snaga čovjeka ne mjeri glasnoćom, nego dostojanstvom; ne uvredom, nego poštovanjem; ne isključivošću, nego sposobnošću da čuva svoj identitet poštujući druge.

Neka zagovor Gospe od Škrpjela i Gospe od Milosti čuva sve ljude Boke kotorske, njihove obitelji i našu zajedničku hrvatsku baštinu. Na nama je da je čuvamo s istim ponosom i odgovornošću s kojima su je čuvali naši preci - stoji u njegovoj objavi.

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