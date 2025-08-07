U tekstu "Graditelji onih lažnih staza na Banovini, Delnicama su lažno obećali čak dvije eko toplane" koji smo objavili 18. srpnja ove godine, potkrala se nenamjerna pogreška.
ISPRAVAK INFORMACIJE
Davor Žuvić nije osuđen, nego je oslobođen u sudskom procesu
Čitanje članka: < 1 min
U tekstu "Graditelji onih lažnih staza na Banovini, Delnicama su lažno obećali čak dvije eko toplane" koji smo objavili 18. srpnja ove godine, potkrala se nenamjerna pogreška. U tekstu je navedeno da je Davor Žuvić pravomoćno osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu za pronevjeru novca u postupku koje je protiv njega pokrenulo Državno odvjetništvo. Točna informacija je da je g. Davor Žuvić u tom postupku pravomoćno oslobođen. Za ovu grešku se ispričavamo g. Žuviću i čitateljima.
