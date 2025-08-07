Obavijesti

ISPRAVAK INFORMACIJE

Davor Žuvić nije osuđen, nego je oslobođen u sudskom procesu

U tekstu "Graditelji onih lažnih staza na Banovini, Delnicama su lažno obećali čak dvije eko toplane" koji smo objavili 18. srpnja ove godine, potkrala se nenamjerna pogreška.

U tekstu "Graditelji onih lažnih staza na Banovini, Delnicama su lažno obećali čak dvije eko toplane" koji smo objavili 18. srpnja ove godine, potkrala se nenamjerna pogreška. U tekstu je navedeno da je Davor Žuvić pravomoćno osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu za pronevjeru novca u postupku koje je protiv njega pokrenulo Državno odvjetništvo. Točna informacija je da je g. Davor Žuvić u tom postupku pravomoćno oslobođen. Za ovu grešku se ispričavamo g. Žuviću i čitateljima. 

