Daytonski sporazum i večer koja je promijenila sve: Granice za BiH crtali čak i flomasterom?!

Daytonski sporazum i večer koja je promijenila sve: Granice za BiH crtali čak i flomasterom?!
Izetbegović, Tuđman i Milošević bili su zatvoreni u vojnoj bazi u Daytonu, a Amerikanci ih nisu kanili pustiti dok ne potpišu sporazum

Potpiši, Alija, nek' je ko avlija, pisali su očajni Sarajlije, izmučeni ratom, Aliji Izetbegoviću, predsjedniku Bosne i Hercegovine, želeći mir pod svaku cijenu. "Ne dajte mu olovku", pisali su drugi, koji su htjeli pravedan mir, a ne onaj u kojem će izgubiti ingerencije nad 49 posto zemlje. Suprotstavljena mišljenja "pomirili" su Amerikanci, koji su predstavnike zaraćenih strana iz BiH u studenom 1995. godine zatvorili u vojnu bazu Wright-Patterson u Daytonu, savezna država Ohio, ne kaneći ih pustiti dok ne potpišu mir, odnosno dok se ne dogovore o unutarnjim granicama i uvjetima poslijeratnog suživota koje će zacementirati u Ustavu BiH. Glavni pregovarač Sjedinjenih Država bio je "buldožer diplomat" Richard Holbrooke.

