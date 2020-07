Dečki, neće to tako ići: Kim je ulovio dužnosnike u iznuđivanju

Vođa Sjeverne Koreje otpustio je ljude koje je zadužio za projekt izgradnje bolnice u Pyongyangu. Rok im je listopad, ali budući da su od građana tražili pomoć za brži dovršetak radova, nije imao milosti

<p>Trebao je to biti protokolaran posjet <strong>Kim Jong Una</strong> gradilištu Opće bolnice u glavnom gradu Pyongyangu. No sve je završilo vrlo neugodno po voditelje projekta bolnice. Sjevernokorejski vođa dao im je rok za dovršetak bolnice u listopadu, na 75. obljetnicu osnutka Radničke partije.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kim Jong Un i korona</p><p>Iako Sjeverna Koreja službeno nema nijednog zaraženog, izgradnju bolnice nazvao je ključnom mjerom u borbi protiv koronavirusa. No, izgleda da su voditelji projekta na svoju ruku tražili financijske donacije i pomoć u materijalu od običnih građana. U Sjevernoj Koreji to se smatra iznudom, pa je Kim, po dolasku na gradilište, rekao kao će povjerenstvo istražiti sve voditelje projekta i krivci će odmah biti otpušteni.</p><p>- Njihovo ponašanje je ozbiljno odstupanje od partijske politike - objavila je službena agencija KCNA.</p><p>Vođa je, s druge strane, pohvalio građevinske radnike zbog truda koji su uložili u projekt.</p><p><strong>Yang Moo-jin</strong>, profesor na Sveučilištu sjevernokorejskih studija u Seoulu, rekao je za <strong><a href="https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-northkorea/north-koreas-kim-fires-officials-for-extortion-linked-to-hospital-project-idUSKCN24L0H8?fbclid=IwAR3HNNRe8zAUgjTndzgLjlvK1Utdy4M-LnjsTO_oyDsegJUcMmBNwDxPORQ&utm_medium=Social&utm_source=Facebook">Reuters</a></strong> kako ovaj potez vjerojatno znači da je cijeli projekt gradnje bolnice u ozbiljnim zaostacima i da bi to također mogao biti simptom većih problema u ekonomiji te zemlje.</p><p>Bez obzira na službeno nepostojanje korone u Sjevernoj Koreji, na snazi su brojne mjere poput zabrane svih okupljanja, obveznog nošenja maski i karantene od 14 dana za sve granične službenike.</p>