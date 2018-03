'Dečko se naljutio na mene pa izazvao nesreću i oslijepio me'

Maria Lebedeva (23) iz Novosibirska bila je perspektivna studentica prava i jedna od najljepših u svojoj generaciji. Sve se promijenilo u trenu i to 2016. godine kada je njen ljutiti dečko namjerno prošao kroz crveno i zaletio se njihovim automobilom u drugo vozilo.

U strašnoj nesreći Mariji je oštećen mozak, izgubila je vid, ozlijeđena joj je kralježnica, a deset dana provela je u komi. Ne sjeća se gotovo ničega što joj se događalo godinu do dvije prije nesreće.

Marija se tog 20. kolovoza 2016. posvađala sa svojim dečkom Andrejem s kojim je bila u vezi četiri godine. On je bio ljutit jer ju je u automobilu morao čekati pola sata. Kad je Marija ušla u auto, vikao je na nju, a na vrhuncu svađe, u svom BMW-u 530 prošao je kroz crveno brzinom od 80 kilometara na sat.

Jedino je Marija stradala u nesreći, Andreja i njegovog prijatelja spasili su zračni jastuci.

- Nikad nije bio uz mene tijekom liječenja. Predbacivao mi je da smo oboje krivi. Nikad mi se nije ispričao. Nakon nesreće ne samo da ne izgledam isto, i mnoge druge stvari su se promijenile, kaže nesretna djevojka za čije je liječenje, nakon tužbe, Andrej morao platiti više od 10.000 eura.

Marija kaže da je prije jako voljela putovanja, ples, trčanje...Sad joj sve to nedostaje:

- Sad sam shvatila da nisam imala puno prijatelja, većinom su to bili poznanici. Najviše me pogodio gubitak vida,izgubila sam samopouzdanje, teško mi je hodati s bijelim štapom. Često čujem kako me ljudi žale, pogotovo oni stariji. Osjećam se osakaćeno.

Ipak, posljednje što želi je klonuti duhom, a u životu si je postavila novi cilj - želi postati stjuardesa, piše Daily Mail.

U nadi da će joj to uspjeti, Marija trenutno prolazi kroz eksperimentalni tretman matičnim stanicama koji je iznimno skup. Svi pokušaji vraćanja vida dosad su bili bezuspješni. Njena obitelj stoga svaki dan traži nove načine i metode kojima žele pomoći svojoj kćeri.