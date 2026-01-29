Obavijesti

Deda kod Primoštena skrivao 500 komada streljiva i četiri kilograma vojnog eksploziva

Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Osumnjičenog 66-godišnjaka terete za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari za koje zakon predviđa kaznu i do pet godina zatvora

Policija je u okolici Primoštena uhitila 66-godišnjaka kod kojega su pronašli preko 500 komada puščanog i pištoljskog streljiva, ali i četiri kilograma vojnog eksploziva, izvijestila je u četvrtak šibensko-kninska policija.

Osumnjičenog 66-godišnjaka terete za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari za koje zakon predviđa kaznu i do pet godina zatvora.

Kriminalističko istraživanje provela je Policijska postaja Šibenik, a temeljem naloga Županijskog suda u Šibeniku u srijedu, 28. siječnja, na širem području Primoštena obavljena je pretraga kuće i automobila osumnjičenog.

Tom prilikom policija je pronašla i oduzela 334 komada puščanog streljiva kalibra 7,62 x 39 mm, 210 komada pištoljskog streljiva kalibra 7,62 x 25 mm i deset komada pištoljskog streljiva kalibra 9 x 17 mm.

Zaplijenili su i tri spremnika za automatsku pušku, četiri kilograma vojnog eksploziva, šest elektrodetonatorskih kapisli, šest detonatorskih kapisli te pola metra sporogorećeg štapina.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni će tijekom dana uz kaznenu prijavu državnom odvjetništvu u Šibeniku biti predan pritvorskom nadzorniku, priopćila je policija.

