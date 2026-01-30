STRAVA U ZAGREBU Umrla je djevojka na koju je naletio auto

Preminula je maloljetna pješakinja na koju je u nedjelju oko 17.20 sati na zagrebačkoj Peščenici naletio automobil dok je na crveno prelazila obilježeni pješački prijelaz.

Maloljetnica je prelazila obilježen pješački prijelaz s južne strane raskrižja Žitnjačke ceste i Ulice Novi Petruševec te je stupila na kolnik Radničke ceste, iako je za pješake na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo.

U srijedu, 28. siječnja, pješakinja je od posljedica teških ozljeda preminula u KBC-u Zagreb.