Prelazila je pješački prijelaz iako je za pješake na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo
PREMINULA U BOLNICI
STRAVA U ZAGREBU Umrla je djevojka na koju je naletio auto
Preminula je maloljetna pješakinja na koju je u nedjelju oko 17.20 sati na zagrebačkoj Peščenici naletio automobil dok je na crveno prelazila obilježeni pješački prijelaz.
Maloljetnica je prelazila obilježen pješački prijelaz s južne strane raskrižja Žitnjačke ceste i Ulice Novi Petruševec te je stupila na kolnik Radničke ceste, iako je za pješake na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo.
U srijedu, 28. siječnja, pješakinja je od posljedica teških ozljeda preminula u KBC-u Zagreb.
