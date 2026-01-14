Obavijesti

Deda naručio drogu iz Perua preko dvojca koji je već kažnjen

Deda naručio drogu iz Perua preko dvojca koji je već kažnjen
Provedenim kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila da je 63-godišnjak, zajedno s 33-godišnjakom, naručio iz Perua putem internetske stranice 1900 grama droge DMT koja je potom skrivena u poštanskoj pošiljci prokrijumčarena u Hrvatsku

Zagrebačka policija prijavila je 63-godišnjaka koji je posredstvom ranije prijavljenih 33-godišnjaka i 50-godišnjakinje pribavio 3,7 kilograma droge DMT, naručene iz Perua putem interneta i namijenjene daljnjoj preprodaji.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila da je 63-godišnjak, zajedno s 33-godišnjakom, naručio iz Perua putem internetske stranice 1900 grama droge DMT koja je potom skrivena u poštanskoj pošiljci prokrijumčarena u Hrvatsku.

Foto: PU zagrebačka

Utvrdili s i da je 63-godišnjak, zajedno s 50-godišnjakinjom, na isti način pribavio 1847 grama iste vrste droge, dodala je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

Prema sumnjama policije, 63-godišnjak je posredstvom dvoje osumnjičenih nabavljao veće količine droge DMT koju je potom dalje preprodavao.

Nakon kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, kažu u policiji

Zagrebačka policija je u utorak izvijestila da je zbog krijumčarenja DMT-a prijavila 50-godišnjakinju te 33-godišnjaka u čijem je domu na području Dugog Sela pronašla još 39,7 grama gljiva psilocibin, 2,4 grama smole konoplje, dva komada LSD-a, 0,4 grama ekstrakta konoplje, dvije digitalne vage te novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

DMT je halucinogene droga koja ima učinak stvaranja psihodeličnog iskustva koje obično traje između 30 i 45 minuta. Ta vrsta opijata je klasificirana kao teška droga i ne koristi se u medicinske svrhe, a može se rafinirati iz raznih biljnih izvora te sintetičkim putem u laboratorijima.

