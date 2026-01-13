Naručili preko tri kile droge iz Perua. Policija ih uhitila

Zagrebačka policija prijavila je u dva odvojena slučaja 50-godišnjakinju i 33-godišnjaka kod kojih je pronađeno nešto više od 3,7 kilograma droge DMT koju su osumnjičenici naručili poštom iz Perua.

Kako je priopćila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), kod 33-godišnjaka je droga pronađena nakon što je 2. siječnja, u popodnevnim satima, došao u poštu po paket kojeg je naručio iz Perua putem interneta, a u kojem se nalazilo 1900 grama droge N,N-dimetiltriptamin (DMT) namijenjenih daljnjoj preprodaji.

Foto: PU zagrebačka

Istog dana u večernjim satima, pretragom stana i drugih prostorija kojima se koristi 33-godišnjak na području Dugog Sela pronađeno je 39,7 grama gljiva psilocibin, 2,4 grama smole konoplje, dva komada LSD-a, 0,4 grama ekstrakta konoplje, dvije digitalne vage te novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

Foto: PU zagrebačka

Policija dodaje da je u utorak, 12. siječnja, prijavila 50-godišnjakinju nakon što je pretragom poštanske pošiljke koju je osumnjičena naručila iz Perua pronašla 1847 grama DMT-a.

U oba slučaja osumnjičenici su predani pritvorskom nadzorniku, dok su kaznene prijave protiv njih podnesene Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

DMT je halucinogene droga koja ima učinak stvaranja psihodeličnog iskustva koje obično traje između 30 i 45 minuta. Ta vrsta opijata je klasificirana kao teška droga i ne koristi se u medicinske svrhe, a može se rafinirati iz raznih biljnih izvora te sintetičkim putem u laboratorijima.