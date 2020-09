Dejan Donev: Budućnost je digitalna i beskontaktna

<p><strong>Dejan Donev</strong>, Head of Digital Transformation Team u digitalnom inovacijskom laboratoriju Erste Banke na Summitu Digital Takeover, pričao je o razvoju i primjeni digitalne aplikacije te inovaciji u području bankarstva. </p><p>- U svijetu KEKS Paya, nitko ne treba pitati konobara da podijeli račun na četiri jednaka dijela. Ili ako imate onog jednog prijatelja koji uvijek ‘zaboravlja novac’, KEKS Pay rješava sve takve probleme, digitalno i brzo - započeo je.<br/> <br/> U svijetu gdje prijatelji kupuju zajednički poklon nekome, svi u aplikaciji mogu donirati novac i jednostavno kupiti dar - cash free, a čak i pratiti tko je koliko platio, kada i tko je dužan novac.<br/> <br/> U KEKS aplikaciji možete čak i uštedjeti novac zajedno tako da kreirate događaj i svatko s vremena na vrijeme u aplikaciji uplaćuje novac. </p><p>- Zamislite situaciju gdje zajedno s prijateljima štedite novac za putovanje. Kreirate zajedničku grupu (a za to vam treba samo broj mobitela vaših prijatelja), te s vremena na vrijeme svatko uplaćuje koliko može. Na putu ostavite kreiranu grupu i pratite tko je koliko iz štednje potrošio i vodite evidenciju puta da se nitko ne osjeća zakinut - kaže.</p><p>Sve je nadohvat ruke i digitalno. </p><p>- I to je način na koji trebate putovati, digitalno i brzo, bez tablica i vođenja računa tko je kome koliko dužan - kaže.</p><p>KEKS Pay može se koristiti čak i za parkiranje.<br/> <br/> - U KEKS aplikaciji ne morate tražiti gdje se nalazite i utipkati registraciju svakih sat vremena, već samo uključite lokaciju i dozvolite aplikaciji da plati za vas. To značajno olakšava situaciju i štedi vrijeme - kaže.</p><p>U aplikaciji možete čak i uštedjeti novac - sami sebi. </p><p>- Ukucate sumu novca koju želite uštedjeti i do kada to želite. Možete postaviti na koji način i kako želite da vam se skida određena suma novca - dnevno, tjedno ili mjesečno - objašnjava.</p><p>Iako je KEKS Pay aplikacija krenula kao jednostavan način za skupljanje novca i plaćanje, ona je sada mnogo više od toga.</p><p>Tako preko aplikacije možete plaćati online i uplaćivati svoj ENC. Možete i kupovati bonove za mobitel, sebi ili drugima, a možete i donirati novac organizacijama ili ga prikupljati za neku drugu osobu.</p><p>U budućnosti ih čeka beskontaktno plaćanje prijevoza - karata i taksija, ali i plaćanje režija. </p><p>- Radimo trenutno s nekoliko tvrtki da se računi dostavljaju direktno u KEKS Pay aplikaciju. Tako da nema dodatnih troškova, ali ni dodatnog papira. Isto tako, uveli smo i plaćanje putem aplikacije, zajedno s vašom loyalty karticom, gdje vam više neće trebati niti taj komad plastike - kaže.</p><p>No budućnost je puna inovativnosti, a s njom i digitalni laboratoriji.</p><p>- Za budućnost imamo mnogo ideja, no ona koju bismo voljeli ostvariti je plaćanje proizvoda putem aplikacije, tako da samo uđete u trgovinu, skenirate artikle, stavite ih u torbu i izađete - bez čekanja u redu. Takvi principi već postoje, no vidjet ćemo kako će se oni kod nas razvijati. No pozitivni smo. Budućnost jest digitalna - zaključio je.</p><p><em>Ove godine Digital Takeover bio je zamišljen kao veliki dvodnevni summit na Zagrebačkom velesajmu, prvi put s atraktivnim Expo izložbenim programom i brojnim premijerama najsuvremenijih proizvoda i tehnologija. No zbog nemogućnosti održavanja fizičkog događaja, medijska kuća 24sata odustala je od naplate kotizacija i daruje pristup svim sadržajima i predavanjima svim zainteresiranim virtualnim posjetiteljima, prvenstveno inovatorima, profesionalcima i poduzetnicima, kojima žele pružiti podršku i inspiraciju. <a href="https://digitaltakeover.hr/">Besplatne ulaznice možete preuzeti na Digital Takeover stranici </a> ili putem <a href="https://www.entrio.hr/event/digital-takeover-digitalni-summit-8149?utm_source=Entrio&utm_medium=%C4%8Dlanak&utm_campaign=Besplatne%20ulaznice&fbclid=IwAR2aH4DWd4DrKuWFfh4dWHyC6zBKllHwokvdi9C3Dt1i-jCgvpf6w7HDazc&_ga=2.80193684.2064369247.1599386597-714295668.1599204216">Entrio sustava.</a></em></p><p><em>Detaljni program Digital Takeovera, koji traje od 7. do 11. rujna, pogledajte <a href="https://digitaltakeover.hr/program/">OVDJE</a></em></p>