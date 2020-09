'Rasprave o rodu i spolu u Saboru su nebitne. Mogu li dva mužjaka miša imati djecu? Da!'

Astronom Korado Korlević otvorio je Digital Takeover 2020 intrigantnim predavanjem o budućnosti civilizacije. Kaže kako napredak kakvog smo ranije zamišljali nije realan jer već dugo živimo u svijetu prodaje snova

<p>Summit Digital Takeover 2020 uvodnim govorom otvorio je predsjednik Republike Hrvatske <strong>Zoran Milanović</strong> koji je naglasio važnost digitalne transformacije, pogotovo u vrijeme korona virusa. </p><p>- Dame i gospodo, srdačno vas pozdravljam na otvorenju ovogodišnjeg Digital Takeover summita, koji se prikladno održava u virtualnom prostoru. Upravo nas je epidemija koronavirusa podsjetila na važnost digitalnih tehnologija i digitalne transformacije poslovanja koja je neizbježna. Digitalna transformacija je nemoguća bez tehnologije, ali isto tako bez edukacije ljudi. Zato i ohrabruje napredak država članica EU u svim ključnim područjima mjerenim indeksom digitalizacije gospodarstva i društva.<br/> Ove je godine Hrvatska zadržala prošlogodišnji rezultat i to je dobra osnova za daljnji razvoj. Kada govorimo o potencijalu i važnosti digitalizacije, mora se istaknuti sljedeće: Mnoge naše tvrtke, važne tvrtke, nastale su iz raznih podruma ili garaža. One danas zapošljavaju brojne visokokvalificirane radnike u IT području i uspješno posluju na globalnoj razini. Razvijaju se unatoč kriznom okruženju i svim preprekama za poslovanje. I mi kao društvo moramo jasno odrediti koji će biti novi ekonomski identitet Hrvatske. Zalažem se za model razvoja koji će biti spreman poticati naše IT tvrtke, za ograničavanje principa da se svatko mora pobrinuti za sebe. Ne smije biti improviziranja u oblikovanju digitalne transformacije Hrvatske, kako za građane, tako i za tvrtke. Samo tako ćemo povećati mogućnost da naša IT tvrtke i digitalizacija budu stvarni predvodnici inovacija i ekonomskih postignuća. Želim vam uspješan rad i puno vam hvala - rekao je Milanović.<br/> <br/> Prvo predavanje astronom <strong>Korado Korlević</strong> započeo je retoričkim pitanjem: Kome pripada budućnost?<br/> <br/> - Postavlja se pitanje zašto bi se netko tko se bavi astronomijom, bavio budućnosti. No to je mnogo povezanije no što se čini, a kroz asteroide dolazimo i do toga da ne postoji samo jedna verzija budućnost, već ih je mnogo više - započeo je.</p><p><br/> <br/> <strong>Gauss, Newton</strong> i mnogi su govorili da će se budućnost moći predvidjeti, međutim to nije tako. </p><p>- Ako gledamo iz perspektive astronomije, u bilo kojem trenutku neki asteroid može skrenuti i ne pogoditi Zemlju, iako je išao tom putanjom - objašnjava.</p><p>Korlević kaže da moramo biti svjesni toga da će Zemlju neminovno u jednom trenutku pogoditi asteroid. </p><p>- Recimo krateri na Zemlji nisu isti kao krateri na Mjesecu, jer su kod nas to jezera. Kada smo to shvatili, zaključili smo da su Zemlju mnogo puta pogodili asteroidi i da je takva budućnost neizbježna - kaže.<br/> <br/> Zato trebamo razmišljati o mnogim budućnostima, ne samo o jednoj, jer ne znamo što će se dogoditi, hoćemo li uspjeti skrenuti taj asteroidi ili će on udariti u Zemlju.</p><p><br/> <br/> - Kada gledamo sve budućnosti odjednom, samo je jedna od njih moguća, ali je moguće vidjeti sve njihove ključanice. Jedna od tih ključanica je bila kada je pomoću 'deep learninga' računalo samo naučilo igrati šah i po prvi put pobijedilo čovjeka. Takve ključanice su mali prozori u budućnost koje, kada se otvore, neminovno mijenjaju stvarnost. U prošlosti se takva ključanica otvarala svakih stotinu godina, pa kasnije sve češće, no sada se ona otvara na tjednoj bazi - kaže.</p><p>Neki od tih primjera su miševi istog spola koji mogu imati zajedničko dijete, miševi koji ne stare jer im se stopirao jedan gen ili lanac proteina te umjetne maternice u kojima se može razviti cijeli sisavac. </p><p>- Ljudi se već četiri godine igraju Boga. Rasprave o rodu i spolu u Saboru su bile nebitne. Kod sisavaca samo postoji etički problem. Mogu li dvije ženke miša imati djecu? Odgovor je da. Godinu dana kasnije je bilo pitanje mogu li dva mužjaka miša imati djecu. Odgovor je da. Dolazimo do situacije da je svijet čudan i da će biti još čudniji. </p><p><br/> - Hoće li svijet koji budemo gledali oko sebe biti isti za nekoliko godina - neće. Svijet koji dolazi će pružati neopisive prilike. Primjerice, editiranje genoma, besmrtnost. Sada više nije pitanje je li moguće pronaći besmrtnost, pitanje je samo kada. Već postoje meduze koje su besmrtne - kaže.<br/> <br/> - Primjerice, moći ćete doći u apoteku i kupiti ‘lijek’ kojim ćete biti besmrtni, moći ćete promijeniti boju kose ili očiju. Nakon toga ćete imati neku pseudogripu za vrijeme koje se taj novi genom ugrađuje u vaše stanice i normalno ćete dalje nastaviti živjeti onako kako želite - objašnjava znanstvenik.<br/> <br/> Kaže da je budućnost koju možemo zamisliti ostvariva, ali nije realna jer su vodeći ljudi zamislili da je naša civilizacija zapravo prodaja priče. </p><p>- Danas jedan nogometaš vrijedi kao 2000 učitelja. Zašli smo u vrijeme prodaje priča, a ne prodaje edukacije i to će biti kobno - priča.</p><p><br/> <br/> <strong>Carl Sagan</strong> rekao je da naše društvo apsolutno ovisi o znanosti i tehnologiji, a kad pogledamo, to isto društvo je napravilo sve da građani gotovo ništa ne razumiju o znanosti i tehnologiji.<br/> <br/> - Naša civilizacija napravljena je bez temelja, sve je fikcija, a njen se kolaps može dogoditi svakog trenutka - objašnjava.<br/> <br/> - Budućnost kakvu smo zamišljali neće biti realna - velike zgrade, svemirski brodovi,.. Neće biti moguća. Nama se ponavlja budućnost Rimskog carstva gdje je postojalo previše ljudi s previše slobodnog vremena koji su caru radili probleme, a to se nama i sada događa. Tada je rješenje bilo ‘Kruha i igara’, a i danas je tako. Kada gledate, svaka škola mora imati sportsku dvoranu, a ne mora imati kemijski laboratoriji. To sve govori - objašnjava.<br/> <br/> Što se tiče budućnosti ove civilizacije, ona nije nikome zagarantirana.</p><p>- Bez obzira na sva predviđanja, broj stanovnika će jako padati. Ako na kraju ovog stoljeća broj ljudi bude veći od 2 milijarde, smatrat ćemo to velikim uspjehom, a ako bude bilo rata, jer svako stoljeće je imalo rat, a 21. još nije, bit će to najgori rat ikad - kaže.<br/> <br/> <strong>Elon Musk</strong> nedavno je predstavio mogućnost da čovjek bude u simbiozi s računalom.<br/> <br/> - Dolazi nam trenutak kada stroj bude postao samosvjestan i kada se u njemu dogodi trenutak ‘Mislim, dakle jesam.’ Taj trenutak bi mogao biti najopasniji za Homo Sapiensa jer nam dolazi situacija da ljudi neće biti najpametniji na svijetu. To ćemo riješiti tako da ćemo se poboljšavati. Isto tako, ako ljudi budu ljudi htjeli imati djecu, moći će ju genetski modificirati - objašnjava.</p><p><br/> <br/> Dolazi vrijeme kada onaj tko nije na vrhu piramide, neće moći opstati.<br/> <br/> - Najbolja praksa mora biti tvoja, ne treba slijediti tuđu praksu. Neki od mojih savjeta su da treba biti ekspert u svom poslu i da ne ubijete ubiti dijete u sebi - postati odrasla osoba je velika greška - treba se nastaviti čuditi svijetu i družiti se s ljudima koji su ti slični. Treba se pitati ‘Zašto će nakon mene svijet biti bolje mjesto?’ Svijet pripada onima koji stvaraju društvo oko sebe, a ne onima koji te resurse samo troše. Budućnost pripada onima koji zavrnu rukave - zaključio je.</p><p><em>Ove godine Digital Takeover bio je zamišljen kao veliki dvodnevni summit na Zagrebačkom velesajmu, prvi put s atraktivnim Expo izložbenim programom i brojnim premijerama najsuvremenijih proizvoda i tehnologija. No zbog nemogućnosti održavanja fizičkog događaja, medijska kuća 24sata odustala je od naplate kotizacija i daruje pristup svim sadržajima i predavanjima svim zainteresiranim virtualnim posjetiteljima, prvenstveno inovatorima, profesionalcima i poduzetnicima, kojima žele pružiti podršku i inspiraciju. <strong><a href="https://digitaltakeover.hr/">Besplatne ulaznice možete preuzeti na Digital Takeover stranici </a> ili putem <a href="https://www.entrio.hr/event/digital-takeover-digitalni-summit-8149?utm_source=Entrio&utm_medium=%C4%8Dlanak&utm_campaign=Besplatne%20ulaznice&fbclid=IwAR2aH4DWd4DrKuWFfh4dWHyC6zBKllHwokvdi9C3Dt1i-jCgvpf6w7HDazc&_ga=2.80193684.2064369247.1599386597-714295668.1599204216">Entrio sustava.</a></strong></em></p><p><strong><em>Detaljni program Digital Takeovera, koji traje od 7. do 11. rujna, pogledajte <a href="https://digitaltakeover.hr/program/">OVDJE.</a></em></strong></p><p><br/> </p>