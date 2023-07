'Dekan nije u pravu, imam sve uvjete za držanje kolegija'

Nakon što smo objavili priču o pobuni studenata studija novinarstva na zagrebačkom Fakultetu politologije jer se od iduće akademske godine ukida izborni predmet radijsko novinarstvo, obratio nam se dr. sc. Marin Galić, bivši predavač na kolegijima Sportsko i Poslovno novinarstvo sa zahtjevom za demanti izjava koje je ravnatelj Andrija Henjak iznio o njemu studentima. Njegovi kolegiji također su ukinuti.

Demanti Marina Galića koji se odnosi na izjavu o njemu prenosimo u cijelosti. Kako ističe, iako mu nije navedeno ime u našim člancima, jasno je da se radi o njemu jer je bio jedini koji je izvodio navedene kolegije.

"Želim se baviti samo činjenicama. Imao sam poslijedoktorandski ugovor na FPZG-u u trajanju od 1.4.2019. do 1.4.2023. Greškom Fakulteta nisam u tom razdoblju dobio mentora, niti postoje izvješća o mojem radu koja bi prema pravilniku mentor trebao podnijeti Fakultetskom vijeću svake dvije godine. Eventualno bi jedino to izvješće mentora, koje u mojem slučaju ne postoji moglo govoriti o mojem radu u tom razdoblju.

Ovako apsolutno jedino mjerodavno o uvjetima za moje napredovanje može donijeti povjerenstvo sastavljeno u mojem slučaju od članova koji imaju znanstveno-nastavnu titulu iz polja informacijsko-komunikacijskih znanosti (inače dekan Andrija Henjak pripada polju politologije) koje se formira prilikom raspisivanja natječaja za mjesto docenta prema važećem Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, riječ je o članku 40. st. 6. Izvještaj povjerenstva kasnije potvrđuje Fakultetsko vijeće, a u konačnici i matični odbor. Ne postoji obaveza, ali je snažna praksa da se raspisuje natječaj za docenta na kraju poslijedoktorandskog ugovora.

Od kraja mojeg ugovora 1.4.2023. Odsjek za novinarstvo i medijsku produkciju na FPZG-u kojem pripadam je u nekoliko navrata u svojim službenim zapisnicima tražio da se raspiše natječaj za docenta jer je postalo jasno kako bi se krajem mojeg poslijedoktrandskog ugovora navedeni kolegiji, ali i kolegij Menadžment medija kojeg također predajem morali zamrznuti i da će studenti imati znatno manje 'novinarskih' kolegija na izboru. Ja sam inače pristao raditi kao vanjski suradnik do kraja ove akademski godine kako studenti ne bi imali poteškoća zbog prekida mojeg završetka ugovora iako satnica vanjskog suradnika ne pokriva čak niti troškove dolaska na Fakultet.

Uz sve navedeno na jednoj od sjednica Fakultetskog vijeća je usvojen plan zapošljavanja za 2023. godinu u kojem je predviđeno i docentsko mjesto za pisano novinarstvo. Svi natječaji za docenta su otvorenog tipa i očekuje se da se na njega mogu javiti kandidati koji zadovoljavaju uvjete (što utvrđuje povjerenstvo) i na povjerenstvu je da u konačnici odabere najboljeg. Dekan Henjak je stavio to radno mjesto na posljednje 9. mjesto plana zapošljavanja i do sada ga nije raspisao unatoč pisanim zaključcima Odsjeka za novinarstvo i medijsku produkciju kojem pripadam do kraja ove akademske godine.

Mislim da se iz svega navedenog može zaključiti da smatram kako imam sve uvjete za napredovanje, ali naravno na nekom budućem povjerenstvu je da donese konačni sud, a nadam se da se u budućnosti dekan jedne tako važne institucije poput Fakulteta političkih znanosti više neće baviti rekla-kazala pričama i na osnovu njih iznositi neistinite tvrdnje koje su mi nanijele veliku moralnu pa čak i materijalnu štetu. "