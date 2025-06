Dekanić na sudu oko prikrivanja nesreće, policajci mijenjali svoje iskaze: 'S*anje, izletio mi je ker'

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje Damiru Dekaniću i ostalim optuženicima koje se tereti za pokušaj prikrivanja prometne nesreće koju je skrivio bivši vukovarsko-srijemski župan pod utjecajem alkohola. Suđenje je nastavljeno saslušanjima novih svjedoka među kojima je bio i Mato Lerotić, policijski službenik PP Županja, koji je te večeri, u travnju 2022. godine, bio pridružen član policijskoj očevidnoj ekipi koju je vodio Mijo Pranjkić, inače jedan od optuženih, i kriminalistički tehničar Ivica Škarica.

- Bio sam prometni motociklist taj dan, razdužio sam motocikl zbog lošeg vremena i pridružio se očevidnoj ekipi kao ispomoć

Mijo Pranjkić je te večeri bio vođa očevidne ekipe, a krim.tehničar Ivica Škarica. Bili smo na jednom drugom očevidu kada je stigla dojava da se dogodila prometna u Cerni. Nisam znao tko su sudionici nesreće. Kada smo došli na mjesto događaja vidjeli smo slupana dva auta, oštećenu ogradu kuće i nekoliko osoba. Tu je bilo još jedno policijsko vozilo u kojemu su bili kolegica policajka Marija Serezlija, a vani je bio kolega policajac koji je nosio dreger. No, s njima nisam komunicirao. Prišla nam je jedna muška osoba i rekao da je on upravljao automobilom. Tu osobu ne poznajem. S njime nisam dalje razgovarao. Pomagao sam tehničaru evidentirati tragove. Tek sam poslije prepoznao bivšeg župana Dekanića čiji lik znam sa plakata. Sa njime nisam ništa razgovarao - ispričao je Lerotić.

Osijek: Počelo suđenje Damiru Dekaniću za prometnu pod utjecajem alkohola

Policajac jedno, policajka drugo

Njegov se iskaz u tom dijelu ne poklapa s iskazom policajke Marije Serezlije koja je ranije na sudu izjavila da je zapisnik o prometnoj nesreći predala policajcu Lerotiću.

Sutkinja ga je ispitivala da li je vidio da je Mijo Pranjkić od kolegice policajke dobio zapisnik o provedenom alkotestiranju sudionika prometne te da li je primijetio da se među ostalim parkiranim automobilima nalazi i automobil optuženog Krešimira Bičanića, koji se predstavio kao vozač službene Škode Županije. Svjedok je rekao da tome nije svjedočio. Rekao je i kako je Škarica taj koji skicira i fotografira mjesto događaja, kao i unutrašnjost automobila koji su sudjelovali u nesreći.

- Pogledao sam unutrašnjost automobila Škoda i mislim da sam vidio dva aktivirana prednja zračna jastuka, na mjestu vozača i suvozača - rekao je Lerotić.

Još je jedan policajac, Branko Grebenac iz Andrijaševaca, svjedočio na okolnosti Dekanićeve prometne nesreće.

- Tu noć sam radio prometnu u Ivankovu pa me na moj mobitel nazvao šef smjene Pero Žulj i rekao da se dogodila prometna u Cerni. Već tada mi je kolega s očevida spomenuo da je čuo kako je Dekanić opet imao prometnu. Šefu sam rekao da ne mogu otići dok ne završim ovaj očevid. No, rekao je da ipak odem kad završim. Dolaskom u Cernu vidio sam da je neki auto udario u drugi auto. Bilo je tu par ljudi u mraku, par parkiranih vozila. Parkirao sam pored ceste, izašao. Iz mraka mi je pričao Krešimir Bičanić kojega poznajem jer smo iz istog mjesta. Rekao mi je da je bila policija, da nema ozlijeđenih, da su popunili europsko izvješće i da je sve riješeno. Nazvao sam svog šefa smjene i rekao mu sve to, pitao ga što da radim dalje. Pitao me koje je vozilo sudjelovalo u nesreći, koja je registracija i da li je to službeno vozilo županije. Rekao sam mu da mislim da je, ali da provjeri. On je potom naložio da vratim u Vinkovce - ispričao je Grebenac dodajući kako mu je šef naknadno rekao da se u toj nesreći ne može samo popuniti europsko izvješće nego se mora odraditi očevid, te da je o tome obavijestio PGP Županju.

Grebenac je dodao kako osobno poznaje Dekanića jer žive u istom selu i zajedno su igrali nogomet.

- Još dok sam bio u Ivankovu, nakon što mi je kolega rekao da je Dekanić imao prometnu, nije prošlo dugo kada me je na mobitel nazvao Damir Dekanić. Nisam mu se javio. Nakon dva-tri sata, kada sam se vratio u postaju, ja sam ga nazvao povratno. Nije mi se javio, ali me je povratno nazvao nakon pola sata vremena i rekao mi je 'napravili smo sranje, izletio nam je ker'. Rekao sam mu da će dečki napraviti svoje i to je to. I prije par godina me je Dekanić nazvao, kada je imao prometnu na ulazu u Rokovce sa časnim sestrama. Rekao sam mu da nazove dečke i da će policija napraviti svoje. Ne znam zašto on mene zove. Valjda zato što me poznaje. On nije od mene tražio da na bilo koji način utječem na policijske službenike - rekao je.

Ogroman skandal u Slavoniji! Uhitili HDZ-ovog župana i troje policajaca. Muljali o sudaru?!

Policajac: Zašto je mene zvao? Valjda jer me poznaje

Sutkinja je Grebenca upitala zašto je u istrazi rekao "da se u jutarnjim satima, kada je zajedno sa šefom Perom Žuljom, u informacijskom sustavu izvršio uvid u evidenciju o prometnoj nesreći, da su se svi čudili kako to da je Krešimir Bičanić zaveden kao vozač službene Škode", no Grebenac je rekao da ne zna zašto je to izjavio.

Saslušan je potom i Predrag Cindrić, interventni policajac PU Vukovarsko-srijemske, koji radi kao vodič službenog psa.

- Kasno u noći nazvao me sumještanin Stanko Pavlović i rekao mi da dođem do ciglane, ali nije rekao zašto. Nisam bio na dužnosti. Vidio sam da je prometna. Prošao sam pored i stao uz cestu. Bila je tu policija i vozilo s rotacijom. Tu mi je Pavlović rekao da je župan Dekanić imao udes i da mu pomognem oko raščišćavanja vozila. U tom trenutku nazvao me i Dekanić kojega sam dobro poznavao. Pitao me je da li mogu pomoći Stanku i da popravimo kapiju koju je razbio; jer je sletio s ceste kada mu je izletjela neka životinja. Rekao sam mu da ću mu pomoći i da sam već tu na mjestu događaja. Otišao sam do auta kojime je udario u kapiju i u drugi auto. Dekanić mi je prišao na ulici, vidjelo se da je popio i kao da je malo dezorijentiran. Ušao sam u dvorište kuće u čiju je kapiju udario Dekanić. Tu je bila vlasnica, bila je uplašena i rekla je da želi da joj se popravi kapija. Stanko je traktorom pokušao ispraviti kapiju, vozilo od vlasnice smo ugurali u dvorište, a službeni auto županije je odvela šlep služba - ispričao je Cindrić.

I on je u istrazi u USKOK-u ispričao drugačiju verziju događaja. Rekao je da je Dekanića vidio s Nikolinom Meseljević, vlasnicom razbijene kapije u njenoj kući te da mu se Dekanić obratio s riječima

"Hvala ti što si došao prijatelju, vidiš šta se dogodilo". Upitao ga je šta to radi na Uskrs, a Dekanić mu je odgovorio "Nisam ja rođo, lisica", kao da mu se pravda. Također je rekao i da se vidio da je pod utjecajem alkohola.

- Ne znam zašto sam rekao da sam Dekanića vidio sa Nikolinom jer mislim da nisam - dodao je.