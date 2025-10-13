Obavijesti

TRUMP U IZRAELU

Delirij u izraelskom parlamentu. Trump održao govor, a onda se dogodio incident i izbacivanje

Piše Filip Sulimanec,
Delirij u izraelskom parlamentu. Trump održao govor, a onda se dogodio incident i izbacivanje
Foto: JALAA MAREY

Količina licemjerja na plenarnoj sjednici je nepodnošljiva. Samo prekid okupacije i samo priznavanje Države Palestine uz Izrael donijet će pravdu, mir i sigurnost svima, rekao je izraelski zastupnik Ayman Odeh kojeg su izbacili sa sjednice

Nakon što je uspio privoljeti Izrael i Hamas na prekid vatre te razmjenu zarobljenika, Donald Trump je u ponedjeljak stigao u Izrael gdje je bio poseban gost u Knessetu. U parlamentu gdje je održao i govor, dočekale su ga ovacije i skandiranje. 

U jednom trenutku nastala je zaglušujuća buka, ustao se i Trump te uzvratio pljeskom. Knessetom se orilo "Trump, Trump, Trump!", a to je posebno oduševilo američkog predsjednika..

Ovo je velika čast za mene, veliki dan, prekrasan dan. Novi početak", napisao je u knjigu gostiju Knesseta, dok su ga promatrali predsjednik parlamenta Amir Ohana i izraelski premijer Netanyahu.

U.S. President Donald Trump addresses the Knesset in Jerusalem
Foto: Evan Vucci

 - I nakon toliko godina neprekidnog rata i beskrajne opasnosti, danas je nebo mirno, topovi su tihi, sirene su tihe, a sunce izlazi nad svetom zemljom koja je konačno u miru, zemljom i regijom koja će, ako Bog da, živjeti u miru cijelu vječnost. Ovo nije samo kraj rata. Ovo je povijesna zora novog Bliskog istoka - rekao je Trump.

Prekinuo govor

Ipak, nije sve prošlo idealno za američkog predsjednika koji revno radi na imidžu mirotvorca i lovi Nobela za mir koji ove godine ipak nije završio u njegovim rukama. 

U.S. President Donald Trump addresses the Knesset in Jerusalem
Foto: Evan Vucci

Govor je prekinuo izraelski ljevičar, Ayman Odeh koji se oglasio na svom X profilu.

 - Količina licemjerja na plenarnoj sjednici je nepodnošljiva. Krunidba Netanyahua laskanjem kakvo nikada nije viđeno, putem orkestrirane skupine, ne oslobađa njega i njegovu vladu od zločina protiv čovječnosti počinjenih u Gazi, niti od odgovornosti za krv stotina tisuća palestinskih žrtava i tisuća izraelskih žrtava. Ali samo zbog prekida vatre i cjelokupnog sporazuma ja sam ovdje. Samo prekid okupacije i samo priznavanje Države Palestine uz Izrael donijet će pravdu, mir i sigurnost svima - objavio je Odeh.

