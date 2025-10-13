Epilog rata: U Gazi je poginulo 67.000 ljudi, 15.000 djece, 78 posto zgrada je uništeno

Dvije godine nakon napada 7. listopada 2023., Gaza leži u ruševinama. Više od 67.000 Palestinaca je ubijeno, a preko 167.000 ranjeno, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije i humanitarnih agencija.

Od ranjenih, procjenjuje se da je 42.000 pretrpjelo povrede koje mijenjaju život, uključujući više od 5.000 amputacija, pri čemu je mnogo žrtava djece. Gotovo 90 posto od 2,2 milijuna stanovnika Gaze bilo je prisiljeno napustiti svoje domove, često i više puta dok su cijele četvrti sravnjene sa zemljom.

Foto: Stringer

Procjenjuje se da je od početka sukoba u Gazi ubijeno preko 15,000 djece. Točan broj varira ovisno o izvorima, ali sve relevantne humanitarne organizacije i izvještaji potvrđuju da je veliki broj žrtava među djecom zbog intenzivnih sukoba i razaranja u gusto naseljenim područjima.

Foto: Stringer

Prema procjenama UN-a i nezavisnih izvora, 92 posto domova je oštećeno ili uništeno, pretvarajući nekada žive zajednice u ruševine. Ekonomska šteta je ogromna i premašuje 55 milijardi dolara. Ono što je nekada bilo gusto naseljeno i živo obalno područje, sada je razoreni krajolik, grad koji je gotovo izbrisan.

Prema nekim procjenama Gazu trenutačno prekriva 61 milijuna tona prašine od ratnih djelovanja i rušenja zgrada. Uništeno je 78 posto svih zgrada i kuća, a samo dvije od 16 bolnica su i dalje funkcionalne. Uništeno je preko 90 posto škola, 835 džamija, stotine tržnica i tvornica.