Obavijesti

News

Komentari 5
KRAJ RATA

Epilog rata: U Gazi je poginulo 67.000 ljudi, 15.000 djece, 78 posto zgrada je uništeno

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Epilog rata: U Gazi je poginulo 67.000 ljudi, 15.000 djece, 78 posto zgrada je uništeno
6
Foto: Stringer

Gotovo 90 posto od 2,2 milijuna stanovnika Gaze bilo je prisiljeno napustiti svoje domove, često i više puta dok su cijele četvrti sravnjene sa zemljom

Dvije godine nakon napada 7. listopada 2023., Gaza leži u ruševinama. Više od 67.000 Palestinaca je ubijeno, a preko 167.000 ranjeno, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije i humanitarnih agencija. 

Od ranjenih, procjenjuje se da je 42.000 pretrpjelo povrede koje mijenjaju život, uključujući više od 5.000 amputacija, pri čemu je mnogo žrtava djece. Gotovo 90 posto od 2,2 milijuna stanovnika Gaze bilo je prisiljeno napustiti svoje domove, često i više puta dok su cijele četvrti sravnjene sa zemljom. 

Ceasefire between Israel and Hamas in Gaza
Foto: Stringer

Procjenjuje se da je od početka sukoba u Gazi ubijeno preko 15,000 djece. Točan broj varira ovisno o izvorima, ali sve relevantne humanitarne organizacije i izvještaji potvrđuju da je veliki broj žrtava među djecom zbog intenzivnih sukoba i razaranja u gusto naseljenim područjima.

Ceasefire between Israel and Hamas in Gaza
Foto: Stringer

Prema procjenama UN-a i nezavisnih izvora, 92 posto domova je oštećeno ili uništeno, pretvarajući nekada žive zajednice u ruševine. Ekonomska šteta je ogromna i premašuje 55 milijardi dolara. Ono što je nekada bilo gusto naseljeno i živo obalno područje, sada je razoreni krajolik, grad koji je gotovo izbrisan.

SUSREST ĆE SE S TAOCIMA Trump: 'Rat u Gazi je završen'
Trump: 'Rat u Gazi je završen'

Prema nekim procjenama Gazu trenutačno prekriva 61 milijuna tona prašine od ratnih djelovanja i rušenja zgrada.  Uništeno je 78 posto svih zgrada i kuća, a samo dvije od 16 bolnica su i dalje funkcionalne. Uništeno je preko 90 posto škola, 835 džamija, stotine tržnica i tvornica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Koza ogrebala dijete u Zagreb ZOO, roditelji zvali hitnu i policiju: 'Došli su uhititi kozu'
NEVJEROJATNO

FOTO Koza ogrebala dijete u Zagreb ZOO, roditelji zvali hitnu i policiju: 'Došli su uhititi kozu'

Riječ je o mini kozi koja se nalazila u nastambi 'Dječji Zoo' u koju posjetitelji mogu ući i pomaziti životinje. Na ulazu stoji natpis 'Na vlastitu odgovornost'. Dijete je, kažu iz policije, povuklo kozu za rog te je ona dijete ogrebala.
Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'
ISTRAGA TRAJE

Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'

Kako neslužbeno doznajemo, ozlijeđen je jedan bolnički psihijatar. Porezan je nožem te je završio na šivanju. Težina ozljeda zasad nije poznata.
Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'
NEVJEROJATAN SLUČAJ

Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'

Radilo se o programu inovativnog načina uzgoja jagoda iz kojeg je stala i država, a onda se pokazao kao prevara: Novci od kredita su izvučeni, a braniteljskim obiteljima su sjele ovrhe. Bore se za pravdu već 17 godina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025