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Deložacija na Uni nakon godina devastacije: Stigli bageri, miču i sandučić uzurpatora Matešića!

Piše 24sata, Antonela Šaponja,
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Deložacija na Uni nakon godina devastacije: Stigli bageri, miču i sandučić uzurpatora Matešića!
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Foto: Dejan Rakita/PIXSELL/Screenshot/Provjereno/Nova TV
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U sklopu sanacije uklanjaju se građevni materijal, drvna građa i stupići kako bi se obalni pojas vratio u prvobitno stanje. Aktivisti upozoravaju da će prirodi trebati dugo da se oporavi od višegodišnje devastacije...

Hrvatske vode počele su uklanjati građevinski materijal i druge objekte uz Štrbački buk na rijeci Uni, u općini Donji Lapac, nakon što je Državni inspektorat naložio vraćanje prostora u prvobitno stanje, a Zdenko Matešić, koji se godinama proziva zbog devastacije tog područja, nije postupio po nalogu. Na teren su stigli bageri, a radovi se izvode uz policijsku pratnju, izvijestila je Melita Šare za  Dnevnik HRT-a. Vinkovačka tvrtka, koja je na javnom natječaju odabrana za deložaciju uzurpatora Zdenka Matešića, uklanja miješalice za beton, žardinjere, plastične kante, cijevi, vreće, ali i poštanski sandučić s imenom Zdenka Matešića, piše Jutarnji.

- Hrvatske vode rade po rješenju Državnog inspektorata Republike Hrvatske. Vraća se u prvobitno stanje - kazala je Lidija Pernar, voditeljica Vodnogospodarske ispostave Hrvatskih voda.

Na izvoru Une u Donjoj Suvaji Darko Rundek s prijateljima, održao besplatan koncert
Na izvoru Une u Donjoj Suvaji Darko Rundek s prijateljima, održao besplatan koncert | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

U sklopu sanacije uklanjaju se građevni materijal, drvna građa i stupići kako bi se obalni pojas vratio u prvobitno stanje. Aktivisti upozoravaju da će prirodi trebati dugo da se oporavi od višegodišnje devastacije.

- Ona šteta koja je činjena i počinjena više od 15 godina zarast će, priroda će zarastati vjerojatno više stotina godina - rekla je Jovana Rašeta iz Udruge za zaštitu rijeke Une - Buk.

Štrbački buk nalazi se uz granicu Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a s druge strane Une nalazi se Nacionalni park Una. Područje je godinama predmet interesa lokalne zajednice, građana i udruga zbog njegovog turističkog i prirodnog značaja.

Na izvoru Une u Donjoj Suvaji Darko Rundek s prijateljima, održao besplatan koncert
Na izvoru Une u Donjoj Suvaji Darko Rundek s prijateljima, održao besplatan koncert | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Načelnik općine Donji Lapac Milan Knežević optužio je Matešića da se na prostoru ponaša kao da je njegov privatni posjed.

- On se tu ponaša kao jedan domaćin, kao što bi se ja ponašao u svom dvorištu, da nekom dozvolim ulazak, nekome ne - kazao je Knežević.

Matešić, koji tvrdi da je zemljište kupio i da je i dalje njegovo vlasništvo, odbacuje takve navode. Tamo je osnovao ilegalni obrt pod nazivom "Una Mamea Park" te turistima i izletnicima naplaćivao ulaz. Godinama su na javnom vodnom dobru gradili ilegalne staze, stepenice, postavljali betonske stupove i rasvjetu čime su nepovratno narušili prirodni izgled obale. Tvrdi da je prevaren te najavljuje tužbu protiv države, kao i odlazak do Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu.

Na izvoru Une u Donjoj Suvaji Darko Rundek s prijateljima, održao besplatan koncert
Na izvoru Une u Donjoj Suvaji Darko Rundek s prijateljima, održao besplatan koncert | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Podsjetimo, supružnici Zdenko Matešić i Nihada Hodžić Matešić privedeni su u svibnju prošle godine zbog osnovanih sumnji vrijeđanja, prijetnji i fizičkih nasrtaja na novinarsku ekipu koja je na terenu kod Štrbačkog buka, inače zaštićenog područja, pokušala snimiti vidljive tragove devastacije terena koja traje godinama. 

- Imamo niz dokumenata koji će pokazati koji su pojedinci krivotvorili dokumente radi interesa politika određenih, radi svojih privatnih interesa - istaknuo je Matešić.

Bageri su na obalu Une stigli prije dva dana. Iako je prvotno bilo planirano da radovi budu završeni u petak, sanacija će se zbog opsega posla nastaviti i idućeg tjedna.

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