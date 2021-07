Za razliku od zimskog vala pandemije, u kojem je u bolnici s težim simptomima završavala jedna od deset trudnih žena, sad, s delta virusom kao dominantnim, bolničko liječenje u Engleskoj treba jedna od sedam trudnih žena. Dosadašnja je praksa pokazala da trudnoća, posebno u kasnijoj fazi, može biti rizični faktor za teži Covid-19, zbog čega mjerodavna tijela sad trudnicama preporučaju cijepljenje - Pfizerom ili Modernom, u razmaku od osam tjedana između dvije doze. Zbog svojih zabrinjavajućih podataka, Engleska poziva trudnice da se cijepe, što je dosad učinilo njih oko 55 tisuća (gotovo 10 posto). Oko dvadeset tisuća je, pritom, primilo obje doze.

Još nema završenih studija o utjecaju Covid-cjepiva na trudnoću i dojenje no preliminarna su istraživanja, kao i velik broj dosad cijepljenih trudnica u SAD-u i Velikoj Britaniji, pokazali da nema posljedica po ženu ili plod. S druge strane, u Engleskoj svaka sedma trudnica oboljela od Covida-19 treba intenzivnu njegu, a svaka peta hospitalizirana oboljela žena morala je na prijevremeni porod.

- U SAD-u je dosad cijepljeno oko 130 tisuća trudnica, što je jako velik uzorak, i pokazuje da nema opasnosti od cjepiva ni za ženu niti za dijete. U ispitnu kohortu je ušlo i oko 30 tisuća žena koje u trenutku cijepljenja još nisu niti znale da su trudne, ili su pak ubrzo nakon cijepljenja zatrudnjele. S druge strane, neke žene koje obole imaju težak tijek Covida-19, ističe imunolog prof.dr. Zlatko Trobonjača. U trudnoći može doći do, inače, rasta tlaka; latentni dijabetes se može pretvoriti u manifestni; može doći do oštećenja bubrega - sve su to rizični faktori za Covid-19.

Cjepiva nisu registrirana za trudnice, no američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) preporuča trudnicama da se cijepe. Na službenoj stranici o koronavirusu Hrvatske vlade piše kako pretklinički podaci ne pokazuju štetan učinak cjepiva na trudnoću, razvoj zametka i fetusa, na porođaj ili razvoj rođenog djeteta. No zato podaci velikog sustavnog pregleda upućuju na to da trudnice imaju veću šansu oboljeti od težeg Covida-19, stoji napomena.

Istraživanja na skotnim životinjama su pokazala da nema štetnog utjecaja cjepiva, navodi američki CDC, dok isto potvrđuje i dosadašnja praksa cijepljenja trudnica. Cjepiva mRNA tehnologije ne sadrže virus niti mogu ući u jezgru stanice, gdje se nalazi DNA, što znači da ne mogu tamo uzrokovati genetske promjene, navodi se.

Cjepiva nisu testirana na dojiljama, ali se također smatra da one mogu primiti cjepivo. Izvještaji o cijepljenim dojiljama pokazuju kako se u njihovom mlijeku nalaze antitijela, što može pomoći i u zaštiti dojenčadi. Na kraju, CDC navodi i to da je cjepivo sigurno kod onih koji pokušavaju začeti dijete.