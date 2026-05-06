FOTO Grmljavinsko nevrijeme stiže prema Hrvatskoj, evo što nas čeka: 'Budite na oprezu'

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, Hrvatsku u srijedu, 6. svibnja, očekuje nestabilno i promjenjivo vrijeme, a najviše kiše moglo bi pasti na Jadranu i u područjima uz obalu. Nebo će većinom biti prekriveno oblacima, a povremena kiša najizglednija je na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Tijekom dana atmosfera će dodatno jačati nestabilnosti pa su mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito prema večeri. Zbog mogućnosti lokalno snažnijeg nevremena za dio zemlje aktivirana su žuta upozorenja koja upućuju na potencijalno opasne vremenske uvjete.

Žuti meteoalarm zbog grmljavinskog nevremena na snazi je za osječku, zagrebačku, riječku regiju, Istru i Kvarner te duž obale. Građane u tim dijelovima zemlje očekuju vremenske prilike koje bi mogle otežavati svakodnevne aktivnosti, posebno one na otvorenom.

- Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom - upozoravaju meteorolozi.

Vrijeme na obali dodatno će otežavati vjetar. U unutrašnjosti će puhati umjeren jugozapadnjak, dok su u gorju mogući i jaki udari. Na moru će prevladavati umjereno i jako jugo pa su zbog vjetra izdana žuta upozorenja za velik dio Jadrana. Upozorenja su na snazi za Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju, dok zapadna obala Istre zasad ostaje izvan upozorenja. Takvi uvjeti mogli bi stvarati probleme u pomorskom prometu, osobito manjim plovilima.

Temperature će ostati u okvirima prosjeka za ovo doba godine. U unutrašnjosti će jutro biti svježije, uz vrijednosti između 9 i 14 stupnjeva, dok će na Jadranu minimalne temperature biti od 12 do 17 stupnjeva. Tijekom dana živa u termometru uglavnom će se penjati do 18 do 23 stupnja, a na istoku zemlje moglo bi biti i toplije. Iako se ne očekuju najviši stupnjevi upozorenja, meteorolozi upozoravaju da lokalno može biti izraženijih nevremena te savjetuju građanima da prate najnovije prognoze.

Portal Istramet ranije je upozorio na promjenu vremena koja donosi nestabilnije prilike i neujednačeno raspoređene oborine diljem zemlje. Očekuju se česti lokalni pljuskovi i povremena kiša, a vrijeme će pratiti i pojačan vjetar. Već tijekom utorka jačat će jugozapadnjak i jugo, posebno u drugom dijelu dana i navečer. Stizat će i više oblaka, uz mogućnost mjestimične kiše, no meteorolozi ističu da će oborine biti vrlo neujednačene pa prognoze treba uzeti s određenom dozom opreza.

Srijeda će donijeti još vjetrovitije vrijeme uz izmjenu kiše, pljuskova i duljih sunčanih razdoblja. U noći na četvrtak očekuje se razvoj rasprostranjenijih grmljavinskih nestabilnosti, ponajprije na Kvarneru, dok će jugo i jugozapadnjak i dalje dominirati. Prema trenutačnim prognozama, petak i subota trebali bi biti stabilniji, sunčaniji i topliji, no već bi se u nedjelju s novim jačanjem južine ponovno mogli vratiti kiša i pljuskovi. Vrijeme će ostati relativno toplo, ali osjetno svježije nego na istoku Hrvatske gdje bi početkom idućeg tjedna temperature mjestimice mogle dosegnuti i vrlo toplih 30 stupnjeva.