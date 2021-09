- Svaki ponedjeljak imamo manji broj zaraženih, to je uobičajeno i očekivano. Epidemiološka situacija je iz tjedna u tjedan sve lošija. Prošli tjedan imali smo 40 posto više zaraženih nego tjedan prije, a pretpostavljam da će se takav trend nastaviti i ovaj i idući tjedan, jer je očito epidemija u zamahu, delta varijanta se širi brže i više i imamo nagli porast novooboljelih - komentirala je za N1 televiziju je epidemiologinja Iva Pem Novosel.

Oko 80 posto necijepljenih među hospitaliziranima

- Najveći broj novozaraženih je u mlađoj skupini, to je dobro, jer su s blažom kliničkom slikom, ali je činjenica da se širi vrlo brzo, a i zbog početka školske godine svi učenici su u razredima i prijenos zaraze je vrlo jednostavan. Istina, većinom nose maske, ali teško je u zatvorenom prostoru izdržati toliki broj sati - rekla je Pem Novosel, koja je učenicima preporučila da školske odmore provode na otvorenom te da tada skinu masku.

Kad je riječ o postotku necijepljenih među hospitaliziranima, on se kreće oko 80 posto, što je izuzetno puno, istaknula je epidemiologinja.

Komentirala je i Festival slobode, koji je održan u subotu u Zagrebu. Rekla da je činjenica da živimo u demokratskoj zemlji, u kojoj ljudi imaju prava na različita mišljenja.

- Meni se čini da što se više nešto prisiljava ili ograničava, sve više ljudi ima potrebu reći suprotno. Jedino tko je protiv mjera i maski i cijepljenja su ljudi koji vjerojatno u svojoj okolini nisu imali osobe s teškom kliničkom slikom, a očito se nisu susreli ni s preminulima. Da se malo više raspitaju, saznali bi kako izgleda kad se ljudi bore za svaki udah, kad razviju obostranu upalu pluća, kad razviju potrebu za kisikom - rekla je Pem Novosel, dodavši da iz dana u dan imamo sve više preminulih.

Više nema izlika za necijepljenje

Dodala je da ima toliko punktova i u Zagrebu i diljem Republike Hrvatske, na kojima se ljudi mogu cijepiti, da više nema izlika za necijepljenje.

- Ljudi zaboravljaju da druge europske države koje su popustile mjere imaju procijepljenost preko 80 posto. S obzirom na to da je u Republici Hrvatskoj procijepljeno 50-ak posto, ne možemo se opustiti. Uz ovu procijepljenost i imunitet koji je daleko od kolektivnog imuniteta, koji je potreban da bi se ovo zaustavilo, jako ovisimo o vlastitim odlukama. Nadamo se da će se dio građana cijepiti sljedećih tjedana, oni će svojom odlukom utjecati na svoje zdravlje, zdravlje bližnjih i bojim se da će kod nas morati doći do postroženja nekih mjera, bez obzira na to što to nismo ni očekivali ni priželjkivali - rekla je Pem Novosel.