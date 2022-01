Demograf Stjepan Šterc osvrnuo se na postojeći izborni zakon u RH i dao svoj prijedlog izmjene izbornih jedinica.

- 1999. ankete su pokazale da će vodeća stranka izgubiti izbore, trebalo je nešto napraviti. Do mene su došli predstavnici Ureda predsjednika, prihvatili smo to uz uvjet da se formira 10 izbornih jedinica. Koristio sam pomoć studenata i složili smo tih 10 izbornih jedinica s tim da je bilo ključno kako podijeliti Grad Zagreb. To je bila politička narudžba da HDZ spriječi gubitak izbora, a te je izbore izgubio. Proveli smo anketu koja je potvrdila da se izbori gube pa smo napravili analizu što učiniti da se i uz to izbori dobiju, pa sam predložio radikalan potez zbog kojeg su me napali, da se pred izbore nekoliko mjeseci smjeni Vlada i da se biračkom tijelu ponudi nova koncepcija izvršne vlasti. Optužili su me kasnije da su te jedinice bile složene da se izgubi vlast. To je znanost, nema se tu što puno mudrovati, to su ozbiljne analize. Po tim izbornim jedinicama vodeće stranke su i dobivale i gubile izbore i kasnije nije bilo želje za promjenom - osvrnuo se Šterc za emisiju Novi dan N1 televizije.

- Odstupanja su bila ne više od šest ili sedam posto i govorilo se da to nije bitno za promjenu, a zbog činjenice da su i jedni i drugi dobivali i gubili izbore, nije bilo želje da se to promijeni - dodao je.

Ističe kako su takva odstupanja protuzakonita.

- Zakon dozvoljava pet posto razlike među izbornim jedinicama u broju glasača, a imali smo 15% razlike to je nevjerojatno. Reakcije nije bilo. Tvrdio sam nekoliko puta da su ovi izbori van zakona i Ustava, da se mora korigirati, ali nije bilo volje i želje za tim - upozorio je Šterc.

- Radi se o egzaktnim stvarima i izračunima na osnovu Popisa stanovništva, a odstupanja svakog moraju zabrinuti. To je ta slika Hrvatske i jedan od razloga pozicije Hrvatske na europskom dnu, neuređenosti društva i odlaska mladih iz Hrvatske - dodao je.

- Prije nekoliko godina Udruga mirovinski fondova naručila je od mene studiju u kojoj je konstatirano da imamo preko 300.000 zdravstvenih osiguranika više nego stanovnika, 350.000 birača više nego stanovnika starijih od 18 godina. To je prezentirano Vladi prije nekoliko godina, bio je i premijer. Tražili su od mene da napišem što ću govoriti što sam odbio. Premijer je nakon svog govora napustio skup tako da nije poslušao izlaganje. Do danas se ništa nije promijenilo - rekao je Šterc.

Osvrnuo se i na podjelu Zagreba.

- To se zove naštimavanje da se dobije izbore. Zagreb se morao podijeliti da bismo zadovoljili sve parametre. Narudžba je bila podijeliti Zagreb, puno je spornog, ali veći je problem da po jedinicama izbor pojedinog kandidata ne odgovara potencijalu stanovništva na tom prostoru, a svi zastupnici bi trebali zatupati nacionalnu koncepciju - pojasnio je Šterc.

Šterc predlaže model šest plus dvije jedinice te smanjenje zastupnika u Saboru sa 151 na 100.

- Ovaj koncept je rađen na osnovu koncepta regionalne podjele Hrvatske. Regionalna podjela ne bi značila opasnost za Hrvatsku, temeljena je na prostornim parametrima. Posložili smo regionalnu logiku gdje će broj zastupnika ovisiti o ukupnom potencijalu prostora da se stavi u razvojnu funkciju - objasnio je Šterc.

- Promjena bi donijela uređeniji izborni sustav, uređenije društvo u kasnijoj fazi i podigla bi razinu demokracije u Hrvatskoj. Birači bi mogli birati i osobe na listama - poručuje Šterc i dodaje kako bi dvije dodatne jedinice predstavljale manjine i iseljeništvo.