Vrijeme je već prošlo, poručuje zastupnik HSS-a Krešo Beljak na pitanje je li konačno uoči parlamentarnih izbora vrijeme za reformu izbornog zakona i prekrajanje izbornih jedinica, koje se otvorilo s najnovijim rezultatima popisa stanovništva. Sa službenom potvrdom o gubitku gotovo 400.000 stanovnika, a posebno depopulaciji Slavonije i Banovine, izgovora za reformu izbornog zakonodavstva više nema jer će ovaj pad stanovnika samo produbiti problem izbornih jedinica u kojima svaki glas ne vrijedi isto. Naime, ako do promjena ne dođe, dvije slavonske izborne jedinice dale bi i na idućim izborima jednaki broj saborskih zastupnika kao i one u Dalmaciji, iako sad, pokazuje popis, imaju gotovo 172.000 stanovnika manje od dalmatinskih.

- Treba mijenjati izborni zakon i napraviti nove izborne jedinice. Njih 100 u kojima bi se birao po jedan zastupnik i još 51 sa zajedničkih lista za cijelu državu - predlaže Beljak. Šef SDP-a Peđa Grbin poručuje kako je nužno uskladiti izborne jedinice s brojem stanovnika koji tamo žive. - Namjerno govorim stanovnika, a ne birača zbog toga što je u ovom trenutku popis stanovništva puno precizniji nego naš nesređeni registar birača. Izmjene izbornih jedinica su potrebne - ističe Grbin, koji je upravo na tu temu jučer sazvao i Predsjedništvo stranke. Danas će javnosti predstaviti prijedlog SDP-a.

- Potrebno je ugraditi mehanizme u zakon prema kojima će neovisno tijelo, kao što je DIP, nakon svakog popisa stanovništva uskladiti broj zastupnika koji se bira u pojedinoj izbornoj jedinici. Nakon ovih rezultata evidentno je da je to potrebno učiniti odmah i da nema više nikakve isprike za odgađanjem jer glas svugdje u Hrvatskoj mora vrijediti isto - poručuje. Na nepravedan nesrazmjer godinama upozorava i GONG, ali i Ustavni sud, koji je još 2010. upozorio Sabor da broj birača po izbornim jedinicama nije u skladu sa zakonom jer razlika u broju birača među jedinicama smije biti najviše pet posto. A među pojedinim izbornim jedinicama, upozorava mostovac Nikola Grmoja, ta razlika prelazi i 25 posto. Prekrajanje izbornih jedinica i propisivanje različitog broja zastupnika po jedinicama najavljivao je i bivši HDZ-ov ministar Lovro Kuščević. U tom slučaju bi Slavonija, HDZ-ova utvrda, izgubila broj zastupnika, a Dalmacija dobila više.

- Broj zastupnika treba odgovarati broju birača. U tom slučaju će sigurno biti svojevrsnih gubitnika, ali to je naša realnost i posljedica, prije svega, dugogodišnje neodgovorne politike HDZ-a prema Slavoniji - kaže Grbin. Pad broja stanovnika povećao je razlike u težini glasa u pojedinim jedinicama, stoga je nužno njihovo prekrajanje, upozorava zastupnica Centra Dalija Orešković, a izmjene Zakona o izbornim jedinicama najavljuje Most. - Glas ne vrijedi isto u Dalmaciji, Slavoniji ili Zagrebu i to se mora odmah urediti. Nama su izbori nelegalni s dva aspekta - nesređenog popisa birača i izbornih jedinica koje nisu jednake. Očekujemo od Ustavnog suda da kaže kako neće priznati rezultate idućih izbora ako se to ne uredi - poručuje Grmoja. 