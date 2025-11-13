Grad nema nezaposlenih, niti zaduženja. Sufinanciraju se vjenčanja i ‘baka-djed servis’, a vrtić je besplatan. Nedavno je ondje doselilo čak 20 mladih obitelji
Demografsko čudo u Gorskom kotaru: 'Imamo sve, a sad nam se otvaraju kino i disko...'
U doba kad se masovno iseljavanje iz Lijepe Naše pokušava zaustaviti raznim poticajnim mjerama, Čabar, gradić u Gorskom kotaru, ističe se kao mjesto koje se polako, ali sigurno pretvara u primjer kako stvarno izgleda demografski oporavak.
