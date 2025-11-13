Obavijesti

News

Komentari 2
ŽIVOT U ČABRU PLUS+

Demografsko čudo u Gorskom kotaru: 'Imamo sve, a sad nam se otvaraju kino i disko...'

Piše Meri Tomljanović,
Čitanje članka: 5 min
Demografsko čudo u Gorskom kotaru: 'Imamo sve, a sad nam se otvaraju kino i disko...'
Foto: PIXSELL/

Grad nema nezaposlenih, niti zaduženja. Sufinanciraju se vjenčanja i ‘baka-djed servis’, a vrtić je besplatan. Nedavno je ondje doselilo čak 20 mladih obitelji

U doba kad se masovno iseljavanje iz Lijepe Naše pokušava zaustaviti raznim poticajnim mjerama, Čabar, gradić u Gorskom kotaru, ističe se kao mjesto koje se polako, ali sigurno pretvara u primjer kako stvarno izgleda demografski oporavak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija
ULOVILI MLADE HULIGANE

VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija

U središtu Zagreba u srijedu popodne izbila je masovna tučnjava kod Manduševca. Sudjelovalo je više mlađih osoba, dio njih bio je maskiran. Policija je brzo reagirala i privela nekoliko sudionika.
Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život
U BOLNICI JE

Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život

Zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci je uz policijske službenike Policijske uprave primorsko-goranske, provela očevid u obiteljskoj kući na području Viškova, navodi DORH
ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'
NOĆNA MORA U ZAGREBU

ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'

Kupci 192 stana u Pionirovoj zgradi na Borongaju prolaze pravu noćnu moru: Investitor im mjesecima ne daje vlasničke listove, nametnuo im je za upravitelja svoju tvrtku, a onda ih je crkvena zabilježba šokirala...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025