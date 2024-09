Demontaža vrlo utjecajnog HDZ-ovca: Čak 243.800,25 razloga za muku Tomislava Čuljka

"Slavonijo, jadna li si", tako je jedan od visokopozicioniranih HDZ-ovaca, koji želi ostati anoniman, za Express komentirao dnevnopolitička događanja zadnjih dana diljem Slavonije. No krenimo redom. Najzanimljivije je u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje je, kažu nam upućeni, Andrej Plenković, s dolaskom Ivana Turudića na čelo Državnog odvjetništva, odlučio očistiti tamošnji HDZ od svih problematičnih članova. Prvo je, svojom krivicom, nastradao bivši ministar obrane Mario Banožić, koji je skrivio prometnu nesreću u kojoj je poginuo Goran Šarić (41) i, ako sudski postupak još nije počeo, točnije optužnica još nije potvrđena, teško je vjerovati da će Banožić u ovom predmetu proći bez zatvorske kazne. Drugi koji je "sam sebe riješio" je Damir Dekanić, donedavni HDZ-ov župan Vukovarsko-srijemske županije. On je skrivio nekoliko prometnih nesreća, i to pijan, a osječki Županijski sud nedavno je protiv njega potvrdio optužnicu zbog prikrivanja prometne nesreće koju je također pod utjecajem alkohola izazvao u travnju 2022. godine.

