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NEVJEROJATNO Sud pustio Torcidaše koji su išli tući Srbe na Hvar: 'Javljat će se u policiju...'

Piše Luka Safundžić,
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NEVJEROJATNO Sud pustio Torcidaše koji su išli tući Srbe na Hvar: 'Javljat će se u policiju...'
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Foto: PU splitsko dalmatinska

Sud je okrivljenicima izrekao samo mjere opreza, potvrdili su nam na sudu...

Županijski sud u Splitu pustio je na slobodu, uz mjeru opreza navijače, odnosno Torcidaše, koji su se s palicama išli sukobiti s dvojicom sezonskih radnika, državljana Srbije, na Hvar, potvrdili su nam sa suda. Naime, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Splitu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv četvorice okrivljenika, i to kako je navedeno zbog postojanja osnovane sumnje da bi počinili kazneno djelo- dogovor za počinjenje kaznenog djela.

- Četvorica okrivljenika, državljana Republike Hrvatske su privedena, te je održano ročište pred sucem istrage Županijskog suda u Splitu 13. lipnja 2026., koji je donio rješenje da se protiv te četvorice okrivljenika određuju mjere opreza, i to mjere opreza zabrana posjećivanja određenog područja, kao i mjere opreza iz čl. 98. st. 2. toč. 3. ZKP/08 obveze redovitog javljanja policijskoj postaji i to svake srijede - potvrdili su nam sa suda. Dodali su da treba istaknuti i da navedeno rješenje suca istrage nije pravomoćno. Slijedom toga pitali smo i Općinsko državno odvjetništvo jesu li podnijeli žalbu za takvo rješenje.

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- Ističemo da se u navedenom kaznenom predmetu provode izvidi. Odredbom članka 206.f stavka 1. Zakona o kaznenom postupku propisano je da je postupanje tijekom izvida tajno - rekli su nam kratko.

Podsjetimo, splitsko-dalmatinska policija objavila je kako su u četvrtak u poslijepodnevnim satima u blizini jednog hotela na Hvaru uočili dva vozila u kojima se ukupno nalazilo 14 osoba. 

- Muškarcima je izdana naredba da izađu iz vozila, nakon čega im je utvrđen identitet i proveden vizualni pregled vozila. Policijski službenici su utvrdili da se u vozilima nalaze predmeti pogodni za napad i ozljeđivanje osoba te predmeti za maskiranje lica. U vozilu na podu i u prtljažniku prekriveni jaknama i ručnicima,  nalazile su se palice. Od osoba su oduzete drvene palice, teleskopska palica i potkape za skrivanje identiteta. Sve osobe su uhićene - rekli su iz policije. 

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Dodali su da je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je dvanaest  osoba gliserom pristalo na otok Hvar u uvalu Stiniva Bruška (oko 10 km od hotela) gdje su ih, također prema ranijem dogovoru, dočekala dvojica muškaraca s kombi vozilom i osobnim vozilom, s ciljem da ih prevezu do hotela u kojem su bila smještena dva sezonska radnika, državljani Srbije, koji su bili cilj napada.

- Navedenom prilikom su s namjerom fizičkog obračuna prethodno prikupili i kod sebe posjedovali hladno oružje (teleskopska palica) i oruđe pogodno za napad (drvene palice) te sredstva za maskiranje lica (potkape-tzv. fantomke). U gliser su se ukrcali u Trogiru i Kaštelima - objavila je policija. Zaključili su i da su predmeti za napad, gliser i vozila do odluke suda privremeno oduzeti. 

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