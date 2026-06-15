'Procurile' fotografije ispita državne mature iz hrvatskog: Ispit se neće poništavati za sve

Dvadesetak fotografija ispita državne mature iz hrvatskog jezika koji se ovog ponedjeljka našao pred maturantima, od jutra "kruži" među učenicima. Poruka s fotografijama stigla je i do naše redakcije, uz sljedeći opis:

"Među učenicima kruže fotografije državne mature iz hrvatskog jezika koja se jutros pisala. Kolegici profesorici hrvatskog jezika fotografije je poslala učenica koja je to primila od prijateljice koja pohađa privatnu školu. Test nije riješen, fotografiran je očito prije nego su počeli pisati. Već je poznato da se u privatnim školama ispiti državne mature rješavaju grupnim radom. Kako je to u redu prema svim drugim učenicima i koju poruku šaljemo mladim ljudima?"

Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović potvrdio je za 24sata da se radi baš o novome ispitu.

- Da, i mi smo dobili istu poruku i fotografije, iz više izvora. Već smo poslali zahtjeve da se istraži s kojeg mobitela su fotografije poslane, te kome. Pokušat ćemo saznati i o kojoj školi se radi. No, ispit nije kompromitiran, niti će biti ukinut za sve maturante - kazao nam je Filipović.

Naime, fotografije ispita "procurile" su nakon što je ispit već započeo u 9 sati, te oni koji su ga pisali nisu ni mogli vidjeti fotografije prije nego što su s ispitom završili, pojasnio je.

Foto: WhatsApp/Screenshot

- Ipak, o bilo kakvim sankcijama moći ćemo govoriti tek kad ustanovimo sve detalje. Nažalost, već su nam se i ranije događale ovakve situacije - dodao je.

Ovakvih situacija bilo je i prije. Primjerice, 2020. poništene su mature iz matematike za šest učenika iz Gimnazije u Gospiću, jer je ustanovljeno da su imali iste odgovore. Iste je godine učenicima iz jedne zagrebačke privatne gimnazije poništen i esej i ispit iz matematike, jer je ustanovljeno da su imali praktički iste testove.

Podsjetimo, ove godine uvedeno je pravilo da se zbog mobitela na ispitu ne gubi cijela matura, već samo ispit na kojem je učenik imao mobitel.