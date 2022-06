Đerek: Ako je Banožić govorio istinu, zašto se skriva umjesto da kao hrabri lovac to i dokaže?

Vlada je očekivano zaštitila ministre obrane Marija Banožića i vanjskih poslova Gorana Grlića Radmana i nije dopustila skidanje imuniteta zbog tužbi koje su protiv njih podneseni pred sudom. Vlada mora i dalje dati suglasnost ako se radi do kaznenim djelima za koje je predviđena kazna zatvora do pet godina. Za ona iznad pet godina, progon se obavlja bez suglasnosti Vlade.

Banožića je za klevetu tužila bivša djelatnica Državnih nekretnina Maja Đerek koja je podnijela i opsežnu kaznenu prijavu o nezakonitostima u toj državnoj tvrtki kojoj je u prvom mandatu bio nadređen Banožić. Ona je prva otkrila da je sam sebi dodijelio stan od 92 kvadrata, što je kasnije potvrdilo i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Otkrila je i da je pogodovao obitelji Rodić koja je dužna državi 5,8 milijuna kuna jer su im otpečaćena dva državna prostora koje godinama koriste bespravno. Banožić ju je nazvao nakon toga "zviždaljkom" interesnih skupina i Zorana Milanovića, pa ga je tužila za klevetu.

- Odluka Vlade nije me iznenadila ni u slučaju ministra Banožića po mojoj privatnoj tužbi ni u slučaju ministra Grlića Radmana po preuzimanju progona od strane gospodina Sabljaka. Podnošenjem privatne tužbe protiv ministra Banožića zbog kaznenih djela uvrede i klevete željela sam pokazati kako Vlada, a osobito predsjednik Vlade štite svoje članove, bez obzira kako se ponašali u javnosti. Vlada je ovime dokazala da su njezini članovi u povlaštenom položaju i iznad običnih građana. Naime, ministar Banožić je u više navrata preko medija uputio poruku da će me tužiti zbog tvrdnji koje sam iznijela u javnosti, a koje tvrdnje su se pokazale istinite. Dakle, ministar Banožić običnu građanku može tužiti, a ja njega ne mogu iako me teško oklevetao i uvrijedio. I nisu tu toliko bitne kleveta i uvreda koliko činjenica da je Vlada zaštitila svog aferičnog ministra i štitit će ga ma što on napravio. Ne zaboravimo da sam protiv ministra Banožića podnijela i kaznenu prijavu Uskoku radi zlouporabe položaja i ovlasti. No, tamo ga Vlada neće moći zaštititi, jer postoje dokazi za moje tvrdnje. I za kraj, drago mi je da je Vlada odbila zahtjev za skidanje imuniteta, odnosno da su postupili baš onako kako sam i govorila da će napraviti - kaže Đerek.

A onda zaključuje:

- Ako ministar Banožić smatra da nije kriv i da je govorio istinu, zašto se onda skriva iza imuniteta Vlade i zašto kao hrabri član lovačkog društva, to ne dokaže pred sudom - poruka je Đerek.

U slučaju Grlića Radmana, radi se o našem diplomatu Damiru Sabljaku koji je prijavio nezakonito trošenje novca u Veleposlanstvu u Australiji. DORH je odbacio prijavu, a Sabljak je udaljen iz službe. Sabljak ga je tužio za zlouporabu položaja pri izdavanju drugog rješenja kojim je udaljen s posla.

Vlada je odbila sada mogućnost tužbe, a paradoks je da je Upravni sud u Zagrebu prošli tjedan potvrdio da je Grlić Radman izdao nezakonito rješenje.

Grmoja: 'Hrvatska diplomacija nije podružnica HDZ-a, dragi Andrej'

Na odluku Vlade se na svom Facebooku osvrnuo i Mostovac Nikola Grmoja.

- Plenkovićeva Vlada danas je političkim imunitetom zaštitila ministra Grlića Radmana od nastavka kaznenog progona pokrenutog zbog zloporabe službenog položaja. Ministar je zlorabio svoj položaj udaljenjem iz službe diplomata Sabljaka bez ispitnog postupka, što je Upravni sud u Zagrebu prije nekoliko dana presudom potvrdio. Plenković je zahtjev za skidanje imuniteta skrivao u ladici pola godine, ali ga je presuda natjerala na izlazak iz ormara.

Zaista, zašto Grlić Radman nije proveo zakonom utvrđeni ispitni postupak i saslušao Sabljaka prije udaljenja, nego je - prema vlastitom priznanju - Sabljaka neuspješno pozvao na neformalni susret? Pa zato jer bi se kroz ispitni postupak otkrili detalji prijevara s kojima su pojedinci povezani s Plenkovićem isplaćivali naš novac u našim predstavništvima u Australiji i SAD-u.

Današnji Plenkovićev grčeviti potez potvrđuje kako više ne bira sredstva da od suda zaštiti prevarante koji su bez propisanih uvjeta postavljani na radna mjesta u inozemstvu. Dragi Andrej, nije hrvatska diplomacija podružnica HDZ-a, pa da bez propisanih uvjeta možete na radna mjesta postavljati svoje žene, ljubavnice, kumove i kume. Svi ćete odgovarati - napisao je.

