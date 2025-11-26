Katastrofalne poplave pogodile su milijune ljudi na Tajlandu, Indoneziji i Maleziji, s najmanje 33 mrtvih u velikim poplavama na jugu Tajlanda, javlja u srijedu list Bangkok Post pozivajući s na vladu
Deseci mrtvih u poplavama na Tajlandu, Indoneziji i Maleziji
Više od 2,5 milijuna ljudi ugroženo je poplavama samo na Tajlandu, a koje su uslijedile nakon obilnih kiša, dodaje list. Prema riječima sveučilišne profesorice i stručnjakinje za klimatske promjene Seree Supratid, moglo bi proći nekoliko tjedana prije nego što se poplavne vode povuku iz posebno pogođenog okruga Hat Yai na granici s Malezijom.
"Ljudi su zarobljeni na krovovima, vozila su potopljena, a ranjive skupine mole za pomoć", rekla je Supratid za Bangkok Post.
Na mnogim mjestima, hitne ekipe mogle su se kretati samo brodovima.
Vlada je naredila raspoređivanje helikoptera kako bi se hrana i pomoć dostavile obiteljima zarobljenim u svojim domovima u teško poplavljenim područjima.
Zalihe su već bile pri kraju na mnogim mjestima.
U međuvremenu, nacionalna turistička uprava strahuje od ogromnih gubitaka za popularnu regiju. Oko 8000 turista, većinom stranaca iz Malezije, Singapura i Indonezije, posljednjih je dana zaglavljeno u hotelima i na aerodromu Hat Yai.
Preko granice u Maleziji, gotovo 10.000 ljudi moralo je potražiti utočište u privremenom smještaju u saveznoj državi Kelantan.
Na indonezijskom otoku Sumatri, tisuće ljudi ostalo je bez domova nakon što su višednevni obilni pljuskovi izazvali poplave i klizišta.
Najmanje osam ljudi je poginulo, a deseci su ozlijeđeni, priopćila je u srijedu indonezijska agencija za upravljanje katastrofama.
