Deseci mrtvih u poplavama na Tajlandu, Indoneziji i Maleziji

Više od 2,5 milijuna ljudi ugroženo je poplavama samo na Tajlandu, a koje su uslijedile nakon obilnih kiša, dodaje list. Prema riječima sveučilišne profesorice i stručnjakinje za klimatske promjene Seree Supratid, moglo bi proći nekoliko tjedana prije nego što se poplavne vode povuku iz posebno pogođenog okruga Hat Yai na granici s Malezijom.

"Ljudi su zarobljeni na krovovima, vozila su potopljena, a ranjive skupine mole za pomoć", rekla je Supratid za Bangkok Post.

Na mnogim mjestima, hitne ekipe mogle su se kretati samo brodovima.

Pokretanje videa... 01:20 Najmanje četvero mrtvih, a jedna osoba vodi se kao nestala u poplavama u središnjem i zapadnom dijelu Južne Koreje | Video: 24sata/Reuters

Vlada je naredila raspoređivanje helikoptera kako bi se hrana i pomoć dostavile obiteljima zarobljenim u svojim domovima u teško poplavljenim područjima.

Zalihe su već bile pri kraju na mnogim mjestima.

U međuvremenu, nacionalna turistička uprava strahuje od ogromnih gubitaka za popularnu regiju. Oko 8000 turista, većinom stranaca iz Malezije, Singapura i Indonezije, posljednjih je dana zaglavljeno u hotelima i na aerodromu Hat Yai.

Preko granice u Maleziji, gotovo 10.000 ljudi moralo je potražiti utočište u privremenom smještaju u saveznoj državi Kelantan.

Na indonezijskom otoku Sumatri, tisuće ljudi ostalo je bez domova nakon što su višednevni obilni pljuskovi izazvali poplave i klizišta.

Najmanje osam ljudi je poginulo, a deseci su ozlijeđeni, priopćila je u srijedu indonezijska agencija za upravljanje katastrofama.