Deseci tisuća vjernika iz svijeta stigli u Međugorje na 45. obljetnicu Gospinih ukazanja

Više desetaka tisuća vjernika okupilo se u Međugorje, jednom od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih središta u svijetu gdje se obilježava 45. obljetnica fenomena koji se veže uz tvrdnje šestero vidjelaca, tadašnje djece da im se u lipnju 1981. godine na području Brda ukazala Blažena Djevica Marija. Hodočasnici su stigli iz oko 30 zemalja, a najviše ih je iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Njemačke, Italije, Austrije i SAD-a. Brojni vjernici su se tijekom dana peli na Brdo ukazanja (Podbrdo) i Križevac, a u samom Međugorju služene su mise i molitveni programi na oko 20 svjetskih jezika. Središnje večernje misno slavlje u 19 sati predvodio je provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Jozo Grbeš.

U propovijedi je fra Grbeš naglasio da je čovjek u svojoj biti trajni „tražitelj” smisla, ljubavi i duhovnog iskustva te da se Međugorje za mnoge očituje kao prostor unutarnjeg preokreta i povratka temeljnim vrijednostima života.

„U tom traženju Međugorje je za mnoge mjesto čuda koje se zove povratak! Povratak Bogu, sebi i drugima”, rekao je provincijal hercegovačkih franjevaca.

Pritom se dotaknuo i dokumenta Dikasterij za nauk vjere Svete Stolice iz 2024. godine u kojem su Međugorju prepoznati plodovi vjere tijekom nekoliko desetljeća.

„Kraljica Mira, Nota o duhovnom iskustvu vezanom za Međugorje”, (Nihil Obstat) nam priznaje važnost iskustva, plodova koje nitko ne može nijekati”, ukazao je.

Uputio je poziv vjernicima na svakodnevno življenje evanđeoske poruke te da slijede Gospin put, koji je bio put ljubavi.

Međugorje je danas među najpoznatijim katoličkim hodočasničkim središtima u svijetu. Fenomen koji traje više od četiri desetljeća temelji se na tvrdnjama šestero vidjelaca da im se od lipnja 1981. godine ukazuje Gospa.

Sveta Stolica je uspostavila Međunarodno povjerenstvo za Međugorje 2010. godine. U svom je završnom izvješću, prema dostupnim interpretacijama, to povjerenstvo je zaključilo da se u prvoj fazi ukazanja može govoriti o autentičnim elementima tvrdnji vidjelaca. Svejedno, nije dala konačan sud o nadnaravnosti međugorskog fenomena, kao niti Sveta Stolica, pa je slučaj i dalje otvoren.

Sveta Stolica imenovala je i apostolskog vizitatora za Međugorje, nadbiskupa Alda Cavallija, zaduženog za koordinaciju i nadzor pastoralnog života u svetištu te organizaciju i praćenje hodočasničkih i liturgijskih aktivnosti.

Prema crkvenim statistikama i procjenama, Međugorje je tijekom 45 godina pohodilo više od 50 milijuna hodočasnika.