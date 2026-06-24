Procjenjuje se da je do sada prošlo više od 40 milijuna vjernika • Vatikan je 2024. priznao Međugorje kao marijansko svetište, dao mu je status 'Nihil opstat', ali nije potvrdio Gospina ukazanja • Hodočasnici svjedoče o čudesnim ozdravljenjima, pomirbama, ljubavi...
Prošlo je 45 godina od ukazanja u Međugorju: Više od 40 mil. vjernika prošlo je svetištem
Sparno je hercegovačko ljeto 1981. Posebno je svečano tog dana jer se slavi Blagdan svetog Ivana Krstitelja. U 18 sati na brdu Crnica, točnije na predjelu zvanom Podbrdo, šestero djece iz tog zaseoka (Ivanka Ivanković, Mirjana Dragičević, Vicka Ivanković, Ivan Dragičević, Ivan Ivanković i Milka Pavlović) vidjeli su Gospu. Predstavila im se kao Blažena Djevica Marija, a potom kao Kraljica Mira. Djeca su se tad uplašila i nisu se usudila prići joj bliže. No sutradan su bila snažno privučena prema istome mjestu na kojem su dan prije vidjela Gospu. Pohrlila su prema brdu, gdje im se pridružilo još dvoje djece (Marija Pavlović i Jakov Čolo), te su taj put bez straha razgovarali i molili s Kraljicom Mira. Od toga dana, 25. lipnja, pa do danas Gospa im se svima, osim Milki Pavlović i Ivanu Ivankoviću, koji su tad prvi i zadnji put vidjeli Kraljicu Mira, nastavila redovito ukazivati.
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