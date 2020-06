Deset metaka za Jozu Čabraju! U KBC-u Split leže i on i njegov nesuđeni 'egzekutor' Jale (33)

Čabraja nije nosio pancirku, ali ipak je treći put preživio propucavanje, a Mario Boljat Pajkić imao je pancirku, ali se vjerojatno u tučnjavi "otkačio" čičak. To je otvorilo prostor za streljiva. Pogođen je u srce, prsa...

<p>Nakon što je splitska policija privela dvojicu uključenih u pravi revolveraški obračun u Kaštelima, u kojem je 36-godišnji boksač <strong>Mario Boljat Pajkić </strong>poginuo, a dvojica su teško ranjena, polako se otkriva pozadina cijelog sukoba te detalji o događaju koji je šokirao Kaštelane u nedjelju kasno navečer.</p><p><br/> A najnevjerojatniji podatak u cijeloj ovoj kriminalističkoj priči jest da je <strong>Jozo Čabraja (29) </strong>preživio i treće propucavanje, ovaj put je pogođen s desetak streljiva! Prema našim informacijama, u bolnici je i nije životno ugrožen, a u KBC-u Split je smješten i njegov nesuđeni egzekutor: <strong>Jakov Šimić (33)</strong> zvani <strong>Jale</strong> pogođen je jednim metkom u slabine te je i njegovo stanje stabilno.</p><p>Šimića je policija prijavila zbog kaznenog djela teškog ubojstva<strong> </strong>Marija Boljata (36) zvanog<strong> </strong>Pajkić, koji je u nedjelju navečer oko 23 sata ubijen u <strong>Kaštel Kambelovcu</strong>. Iako je Boljat, koji je bio u treningu (bavio se godinama boksom) nosio pancirku, za razliku od Čabraje koji nije imao nikakvu zaštitu, pogodila su ga tri metka i na mjestu usmrtila!</p><p>Kako neslužbeno doznajemo nakon što je obavljen očevid na mjestu obračuna, kada su tragovi “fiksirani”, Boljatu se u tučnjavi koja je prethodila potezanju oružja pancirka koja i nije bila prevelika djelomično odvojila, otvorivši prostor za streljiva. “Čičak” kojim je zaštita bila fiksirana na torzu Boljata je popustio, tako da su ga meci pogodili u leđa prostrijelivši pluća, srce, vitalne organe...</p><p>Cijeli sukob je započeo nešto ranije na – plaži. Tu je došlo do fizičkog razračunavanja između Boljata, Čabraje te najmanje još jedne osobe na njihovoj strani (iako još uvijek nije službeno osumnjičen, I. B. se dovodi u vezu s cijelim događajem), dok su na drugoj bili <strong>Šimić, M. Š. (35), J. Š. (30)</strong> – iako imaju isto prezime nisu braća – te <strong>T. V. (40)</strong>, koji je trenutačno nedostupan policiji.</p><p>U toj tučnjavi je Boljat zadobio ozljede glave, točnije potiljka, za sada neutvrđenim predmetom, zbog čega su 35-godišnjak i pet godina mlađi pajdaš privedeni, zbog sudjelovanja u tučnjavi. Zasad naime iz policije nisu išli s težom kvalifikacijom, no još se cijeli slučaj istražuje, kao i slučaj izgorjelog BMW-a u vlasništvu Joze Čabraje, koji je planuo u noći na utorak.</p><p>U slučaju nedjeljne pucnjave u Kaštel Kambelovcu nije pronađeno oružje, niti jedno, navodno su svi uključeni pobacali pištolje u more prije dolaska policije - na širem području obračuna je pronađeno najmanje 20 čahura! Neslužbeno, Boljat je pogođen sa streljivom kalibra 9 mm. O motivima još uvijek spekuliraju i istražitelji, no gotovo je sigurno riječ o ranijim sukobima dvije skupine pa je tako Boljat ubijen “iz bezobzirne osvete”, stav je policije i tužiteljstva.</p>