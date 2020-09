Deset zemalja primit će djecu s Lezbosa, Hrvatska među njima

Čuo sam da je hrvatska vlada odlučila primiti određeni broj prognanika i smatram to lijepom gestom i ljudskim potezom i podržavam to, rekao je hrvatski predsjednik Zoran Milanović

<p>Njemački ministar unutarnjih poslova <strong>Horst Seehofer</strong> rekao je da se deset europskih zemalja obvezalo na plan relokacije 400 maloljetnika bez pratnje koji su ostali bez skloništa nakon što je grčki izbjeglički kamp Moria izgorio do temelja. </p><p>Pregovori su u tijeku s još nekoliko zemalja, rekao je novinarima Seehofer. </p><p>Njemačka i Francuska preuzet će između 100 i 150 djece svaka. Točna brojka bit će poznata kad završe pregovori sa svim zemljama koje su pristale prihvatiti maloljetnike bez pratnje, dodao je. </p><p>Njemačka vlada razgovarat će s njemačkim humanitarnim organizacijama o načinu pružanja pomoći. </p><p>- Čuo sam da je hrvatska vlada odlučila primiti određeni broj prognanika i smatram to lijepom gestom i ljudskim potezom i podržavam to - rekao je hrvatski predsjednik <strong>Zoran Milanović</strong> tijekom službenog posjeta Njemačkoj. </p><p>Kamp Moria, zloglasan zbog loših uvjeta boravka, bio je dom za više od 12 tisuća migranata, četiri puta više nego što mu to kapaciteti dopuštaju. Veliki požar u srijedu pretvorio je ogromni kompleks u masu rastopljenog metala i izgorjelih šatora, a tisuće migranata već treći dan zaredom borave na otvorenom.</p>