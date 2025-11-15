Desetak desničara okupilo se pred Srpskim narodnim vijećem! Centar Zagreba pun je policije

Jedva desetak ekstremnih desničara okupilo se u subotu ispred prostorija Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu. Okupljeni su, pod vodstvom Dražena Keleminca, nosili zastavu s prvim bijelim poljem te puštali pjesme Marka Perkovića Thompsona.

Pozvali su na prosvjed zbog, kako tvrde, napada na Hrvatsku i kako bi se usprotivili nedavno otvorenoj izložbi srpske nacionalne manjine 'Legat.

Zagreb: Prosvjed Authtone - Hrvatske stranke prava ispred Srpskog narodnog vijeća | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zbog njihovog okupljanja središte grada bilo je puno policije. Podsjetimo, to je nova mjera nakon nedavnih incidenata i napada u kojima je pedesetak maskiranih i u crno obučenih muškaraca protestiralo zbog manifestacije srpske nacionalne manjine. Tijekom protesta uzvikivali su ustaški poklič uz nacistički pozdrav desnicom.

