FOTO Jake policijske snage u centru Zagreba, evo zbog čega
Centar Zagreba jutros je pun jakih policijskih snaga, a jedan od razloga je najavljeni prosvjed AHSP-a ispred prostorija Srpskog narodnog vijeća zbog održane izložbe „Legat“ Dejana Medakovića. Prosvjed je počeo u 11 sati | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL