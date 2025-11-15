Obavijesti

POLICIJA POSVUDA

FOTO Jake policijske snage u centru Zagreba, evo zbog čega

Centar Zagreba jutros je pun jakih policijskih snaga, a jedan od razloga je najavljeni prosvjed AHSP-a ispred prostorija Srpskog narodnog vijeća zbog održane izložbe „Legat“ Dejana Medakovića. Prosvjed je počeo u 11 sati
Zagreb: Centar grada prepun policije
Centar Zagreba jutros je pun jakih policijskih snaga, a jedan od razloga je najavljeni prosvjed AHSP-a ispred prostorija Srpskog narodnog vijeća zbog održane izložbe „Legat" Dejana Medakovića. Prosvjed je počeo u 11 sati
