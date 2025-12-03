Obavijesti

News

Komentari 0
Brutalna iznuda

Desetorica uhićena: Pokušali iznuditi 90.000 eura, lažno se predstavljali kao policija

Piše Meri Tomljanović,
Čitanje članka: < 1 min
Desetorica uhićena: Pokušali iznuditi 90.000 eura, lažno se predstavljali kao policija
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Desetorica Hrvata uhićena su zbog brutalne iznude i teške krađe u Crikvenici. Lažno su se predstavljali kao policija, fizički napali oštećenog i tražili najmanje 90.000 eura, a od državljana Srbije otuđili sat i novac

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije PU primorsko-goranske u suradnji s policijskim službenicima PP Crikvenica i Službom organiziranog kriminaliteta PU zagrebačke te uz koordinaciju nadležnog Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci, dovršili su kriminalističko istraživanje nad desetoricom hrvatskih državljana u dobi od 26 do 44 godine.

Navedeni se sumnjiče za počinjenje  kaznenog djela iznude na štetu 43-godišnjeg hrvatskog državljanina te kaznenog djela teške krađe na 46-godišnjeg državljanina Srbije.

- Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su desetorica hrvatskih državljana tijekom ožujka ove godine, zajedno i dogovorno došli na području Crikvenice te u dvorištu ugostiteljskog objekta u  vlasništvu oštećenog hrvatskog državljanina po dolasku zatekli njega i dvojicu njegovih djelatnika, državljana Srbije. Uz verbalne prijetnje i uporabom fizičke snage prisilili su ih da legnu na tlo, lažno se predstavljajući kao policija. Oštećenog hrvatskog državljanina fizički su napali pri čemu je zadobio lake tjelesne ozljede, tražeći da im na ime nepostojećeg duga isplati novčani iznos od najmanje 90.000 eura - izvijestila je PU primorsko goranska.

DIVLJAK Pištoljem prijetio 21-godišnjaku, a onda mu oštetio automobil: Porečka policija ga uhitila
Pištoljem prijetio 21-godišnjaku, a onda mu oštetio automobil: Porečka policija ga uhitila

Nakon toga pregledali su osobne stvari oštećenih te od jednog od srpskih državljana otuđili sat i  novac ukupne vrijednosti više stotina eura.

- Zbog osnovane sumnje da su radi pribavljanja protupravne imovinske koristi za sebe ili drugoga, zajedno i dogovorno uporabom sile i ozbiljnom prijetnjom, kao i svojom brojčanom i fizičkom nadmoći, oštećenog Hrvata pokušali su prisiliti da nešto učini na štetu svoje imovine te na osobito drzak način otuđili tuđu pokretnu stvar s ciljem da je protupravno prisvoje, osumnjičeni će uz kaznenu prijavu za kaznena djela iznude u pokušaju i teške krađe, biti predani pritvorskom nadzorniku - stoji u policijskom priopćenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu
24SATA OTKRIVAJU

Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu

Mikulićev zet radi kod Gorana Večkovića koji je priznao davanje mita bivšem državnom inspektoru. Dodatno otkrivamo da je Mikulićev kum, uhićeni Krasić lani i drugoj kćeri darovao prostrani stan na Trešnjevci...
NEVJEROJATNA PRIČA Nakon 40 godina našao sina u Hrvatskoj! 'Bit će ovo najbolji Božić ikad'
RASTAVILI IH RATOVI

NEVJEROJATNA PRIČA Nakon 40 godina našao sina u Hrvatskoj! 'Bit će ovo najbolji Božić ikad'

Vijest je ocu stigla kao melem na ranu dugu četrdeset godina. Nije čekao ni trenutka. Već sljedećeg dana ponovno je bio u avionu za Hrvatsku
Na Mlađanovoj 'listi za odstrel' bilo je pet imena: Među njima 'klijenti' policije, ali i supruga
SISAČKI MONSTRUM NA SUDU

Na Mlađanovoj 'listi za odstrel' bilo je pet imena: Među njima 'klijenti' policije, ali i supruga

Trostrukog ubojicu poznatog kao 'sisački monstrum' terete da je poticao zatvorenika iz Lepoglave da otme i ubije ljude s njegova popisa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025