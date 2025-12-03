Pištoljem prijetio 21-godišnjaku, a onda mu oštetio automobil: Porečka policija ga uhitila

Muškarac (29) je u Poreču pištoljem prijetio je 21-godišnjaku, a potom udarao njegov automobil i oštetio ga, priopćila je istarska policija. Incident se dogodio 12. listopada nakon 18 sati na igralištu u Šetalištu Antona Ninija Štifanića, nakon 18 sati, a materijalna šteta na vozilu procijenjena je na nekoliko tisuća eura.

- Porečka policija dovršila je kriminalističko istraživanje i utvrdila sumnju da je počinio kaznena djela prijetnje i oštećenja tuđe stvari. Osumnjičeni je 2. prosinca priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, a policija nastavlja sve potrebne radnje u cilju rasvjetljavanja okolnosti događaja - priopćili su iz policije.