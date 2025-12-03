Obavijesti

News

Komentari 0
DIVLJAK

Pištoljem prijetio 21-godišnjaku, a onda mu oštetio automobil: Porečka policija ga uhitila

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Pištoljem prijetio 21-godišnjaku, a onda mu oštetio automobil: Porečka policija ga uhitila
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Materijalna šteta na vozilu procijenjena je na nekoliko tisuća eura.

Muškarac (29) je u Poreču pištoljem prijetio je 21-godišnjaku, a potom udarao njegov automobil i oštetio ga, priopćila je istarska policija. Incident se dogodio 12. listopada nakon 18 sati na igralištu u Šetalištu Antona Ninija Štifanića, nakon 18 sati, a materijalna šteta na vozilu procijenjena je na nekoliko tisuća eura.

NIJE SE NI ZAUSTAVIO Autom naletio na curicu na zebri u Matuljima i odjurio. Traže ga!
Autom naletio na curicu na zebri u Matuljima i odjurio. Traže ga!

- Porečka policija dovršila je kriminalističko istraživanje i utvrdila sumnju da je počinio kaznena djela prijetnje i oštećenja tuđe stvari. Osumnjičeni je 2. prosinca priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, a policija nastavlja sve potrebne radnje u cilju rasvjetljavanja okolnosti događaja - priopćili su iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu
24SATA OTKRIVAJU

Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu

Mikulićev zet radi kod Gorana Večkovića koji je priznao davanje mita bivšem državnom inspektoru. Dodatno otkrivamo da je Mikulićev kum, uhićeni Krasić lani i drugoj kćeri darovao prostrani stan na Trešnjevci...
Na Mlađanovoj 'listi za odstrel' bilo je pet imena: Među njima 'klijenti' policije, ali i supruga
SISAČKI MONSTRUM NA SUDU

Na Mlađanovoj 'listi za odstrel' bilo je pet imena: Među njima 'klijenti' policije, ali i supruga

Trostrukog ubojicu poznatog kao 'sisački monstrum' terete da je poticao zatvorenika iz Lepoglave da otme i ubije ljude s njegova popisa
Božinović o slučaju časne: Većina medija pokazala je vjeru u rad policije i profesionalnost
KOMENTIRAO SITUACIJU

Božinović o slučaju časne: Većina medija pokazala je vjeru u rad policije i profesionalnost

Božinović je primijetio da je većina domaćih medija, prateći taj slučaj, "pokazala profesionalnost, suzdržanost i vjeru u institucionalni rad policije"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025