Dešifrirali njene tajne znakove: Kraljica baš i ne voli Trumpa?

Kraljica Elizabeta II. prošli se tjedan sastala s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Prevladavalo je mišljenje i da do njega neće doći zbog 1,8 milijuna ljudi koji su potpisali peticiju da se poziv poništi jer bi sastanak mogao Elizabeti II. nanijeti sramotu. Trumpa su u Velikoj Britaniji dočekali brojni prosvjednici. Oni u Londonu su mu poručili da je "noćna mora za ljudska prava".

Iako je susret s kraljicom prošao više nego ljubazno, mediji su primijetili jedan detalj iz kojeg su zaključili da joj Trump ipak nije tako drag. Naime, dok je Trump bio u Velikoj Britaniji, kraljica Elizabeta je nosila tri različita broša. Na dan kada je Trump stigao u Veliku Britaniju, Elizabeta II. je nosila broš koji su joj dali - Michele i Barack Obama.

Foto: Steve Parsons/Pool via Reuters

Broš u obliku cvijeta je izrađen 1950. godine i napravljen od žutog zlata, dijamanata i poludragog kamena ahata. Korisnici na Twitteru su odmah zaključili da to nije slučajno jer kraljica pomno bira sve detalje.

Na dan kada je Elizabeta II. primila američkog predsjednika, Trump i Melanija su kasnili. Ostavili su kraljicu Elizabetu da ih čeka na suncu. Toga dana Elizabeta II. je imala broš svoje majke koji je ona nosila na sprovodu svojeg muža i Elizabetinog oca kralja Georgea VI.

Foto: POOL Tijekom zadnjeg dana posjeta Donalda Trumpa, kraljica Elizabeta je nosila broš koji je dobila kao specijalan dar iz Kanade koji je, smatraju neki bio izraz podrške kanadskom premijeru Justinu Trudeauu kojeg Trump zadnje vrijeme često kritizira, piše News.com.au.

Foto: POOL

Činjenica je i da kraljica Elizabeta II., iako je to uobičajeno, nije bila na državnoj večeri organiziranoj za Trumpa. Večera je organizirana u palači Blenheim, jedinoj koja nije u vlasništvu kraljevske obitelji ili Anglikanske crkve. Također, prinčevi Charles i William, prema pisanju The Suna nisu se htjeli susresti s Trumpom dok je bio u Britaniji nego su to prepustili kraljici Elizabeti.