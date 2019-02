Desnica je opet uz Karamarka: 'Kolinda nas je izdala, zavarala'

Mi više ne znamo tko je prava Kolinda. Pokušavamo je opravdati, ali znamo da nije glupa, pa ostaje samo vjerovati da je odlična glumica.

Zavarala nas je dobro, ali karma je zeznuta, pa bi joj se sve to moglo obiti o glavu, govori nam vidno uzrujan i razočaran sugovornik s desnice, čovjek koji ju je donedavno veličao, i dodaje da desnica ovog puta neće stati iza Kolinde. Odlično upućen sugovornik s tog dijela političke scene kaže nam da će ići sa svojim kandidatom za predsjednika. Spominje se da je taj, zasad “tajni” kandidat, Tomislav Karamarko, bivši šef HDZ-a, kojem je ionako uvijek bila ambicija zasjesti na Pantovčaku. Nakon ostavke koju je dao na mjesto predsjednika HDZ-a on je nastavio njegovati odnose s desnicom iako se možda činilo da živi povučenim životom. Karamarko zasad šuti o tome.

Tko je prava Kolinda, žena kojoj je “Za dom spremni” stari pozdrav ili žena koja se ograđuje od te svoje izjave, izrečene 2017., pripisujući sve jednom od svojih savjetnika? Tjednik Express, čiji je novi broj u prodaji, konzultirao je više sugovornika bliskih predsjednici, ali i desnici, te pokušao rekonstruirati što se događalo s predsjednicom, koja je u izbornoj godini krenula s promjenom retorike kojom je pobijedila na izborima.

- Predsjednica je u kampanji išla s tezama s kojima je i dobila izbore, a to su obećanja da će maknuti bistu Josipa Broza Tita s Pantovčaka, a na pitanje novinara u sučeljavanju s Ivom Josipovićem što bi napravila da je na stadionu kad se skandira ‘Za dom spremni’ odgovorila je da ne bi napustila stadion, dok je Josipović tad rekao da bi ustao i otišao. S tim i takvim tezama ona je dobila izbore, a ne zbog toga što je obećavala bogatu i lijepu Hrvatsku. Imala je jasne ideološke stavove - kaže nam sugovornik.

Dodaje da je predsjednica nedavno učinila harakiri rekavši da je 2017. kad je rekla da je “Za dom spremni” stari hrvatski pozdrav učinila to jer je slušala savjetnika, no da zapravo to danas ne misli te se ograđuje od svega.

Desnica je proključala u trenu

Desnica je nakon toga doslovno uzavrela. To je, govore nam njeni pripadnici, kap koja je prelila čašu. Veza između predsjednice i desnice već je bila napukla kad je smijenila savjetnika za unutarnju politiku Matu Radeljića, inače iznimno bliskog desnici, ali ovime je zadala završni udarac.

- Kolinda je napravila radikalan zaokret od svoje politike ogradivši se od svoje izjave da je ‘Za dom spremni’ stari hrvatski pozdrav, nespretno svalivši sve na bezimenog savjetnika. No još veću grešku učinila je što nije u svojoj izjavi rekla da ipak izuzima pripadnike HOS-a, koji su u Domovinskom ratu pod tim pozdravom dali život. E tu je izgubila branitelje i sve one koji su joj dali glas na prošlim izborima. Desnica se sad ograđuje od nje - govori naš sugovornik.

No sugovornik iz HDZ-a koji prati rad predsjednice i njene istupe upozorava da se vratimo u 2017. godinu, kad je Kolinda Grabar Kitarović izjavila da je “Za dom spremni” stari hrvatski pozdrav. Nakon toga istupio je Zlatko Hasanbegović te prozvao i napao predsjednicu zbog te izjave. A tad nitko, govori nam naš sugovornik, od ovih koji danas iznose stručna mišljenja, nije stao u njenu obranu nego su je pustili samu na vjetrometini kao i mnogo puta kad joj se prigovaralo desničarenje. Osim toga, nikad ni sa stadiona nije otišla dok se skandiralo “Za dom spremni”.

'Ona nije uvrijedila ni jednog HOS-ovca'

- Što je učinila? Rekla je da je pogriješila kad je izjavila da je ‘Za dom spremni’ povijesni hrvatski pozdrav i samo to. Nije ni obezvrijedila branitelje niti pripadnike HOS-a. Legalno sve dok je HOS-ov statut legalan, što nije pokušavala poništiti i Milanovićeva vlada - govori nam naš sugovornik.

Ali mnogi, pa čak i ljudi koji nemaju veze s politikom, primijetili su da se nešto s predsjednicom događa.

Pakt s premijerom Plenkovićem

- Jeste li vi primijetili, da se ona više ni ne smije, to nije više ona ista Kolinda. Nitko, nastavlja, ne zna što je tome uzrok. I čemu takva nagla promjena retorike znajući da će time izgubiti svoje glasače - nastavlja naš sugovornik s desnoga krila HDZ-a. Dio HDZ-ovaca govori da je to sve posljedica pakta s premijerom Andrejem Plenkovićem kako bi dobila svu podršku stranke na predstojećim predsjedničkim izborima. No hoće li Plenković svim srcem i dušom stati iza nje, nitko od naših sugovornika iz HDZ-a nimalo ne vjeruje. Ističu da se na prošloj sjednici predsjedništva stranke razgovaralo o tome da se za kampanju izdvoji samo tri milijuna kuna. Za usporedbu, u prošloj kampanji potrošila je 8,3 milijuna kuna.

- Još važniji od novca je teren, odnosno probuditi strast u ljudima, izvući ih na izbore. Plenković bi trebao dignuti teren prvo, a sumnjam da on to može. Ne možete vjerovati kakvi su mlaki dočeci u Zagrebu na obljetnicama osnutaka organizacija. Sve se bojim da su to izgubljeni izbori i da je Kolinda pogriješila kad je u zadnjoj godini mandata krenula sa zaokretom politike na kojoj je dobila izbore. No oni bliski predsjednici ističu da je ona retoriku promijenila pola godine prije nego što će Mate Radeljić otići s mjesta savjetnika. To je počelo sredinom prošle godine, retorika je tad ublažena kao i kritike prema Vladi jer je predsjednica vidjela da Vlada čini nešto po pitanju demografije. Pogledali su njen program, uzeli u obzir i krenuli su mijenjati stvari. No predsjednica i dalje kritizira Vladu, ali drukčijim rječnikom. Njoj je važno da surađuju kvalitetno u interesu države - govori nam sugovornik blizak predsjednici.

Nastavak karijere u Americi?

Upućeni sugovornik s onog dijela desnice koja je do jučer obožavala Kolindu, a danas je smatra izdajnicom kaže kako ona ovaj zaokret ne radi zbog drugog mandata.

- Njoj je navodno stalo do američke karijere ako izgubi mandat. Ona bi otišla tamo. Gore je lovica, ugodan život, može dobiti puno novca. Zato toliko inzistira na doktoratu, a i na ovom ‘antifašističkom’ zaokretu. To je njena agenda - kaže naš sugovornik.

U novom broju tjednika Express pročitajte koje je, od dva janusovska lica Kolinde, pravo lice predsjednice.