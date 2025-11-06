Obavijesti

News

Komentari 2
KOMENTIRA: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+

Desnica podijelila resore: DP-u Bleiburg, Dominu Jasenovac

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 1 min
Desnica podijelila resore: DP-u Bleiburg, Dominu Jasenovac
Zagreb: U Saboru održan okrugli stol "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Obje frakcije nakačile su se na povijesne teme i na njima nastoje privući pozornost javnosti, nadajući se kako pritom nitko neće primijetiti da istodobno podržavaju korupcijsku vladu HDZ-a...

Prošloga tjedna Domino i Hrvatski suverenisti ugostili su u Hrvatskom saboru povijesne revizioniste koji su kopali po ranama Jasenovca i proglašavali ustaški koncentracijski logor lječilištem i učilištem. Ovoga tjedna njihovi bivši kolege iz Domovinskog pokreta izrazili su “punu podršku hrabrim mladim ljudima koji su na pristojan i dostojanstven način izrazili svoje neslaganje s provokativnim skupom te ga prekinuli”. Odnosno, otjerali djecu i starce s folklornog nastupa. Velika je to hrabrost bila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Huligani su tjerali i čovjeka koji je 1991. branio Vukovar: 'Branio sam svoju domovinu Hrvatsku'
ZNAČI LI IM TO IŠTA?

Huligani su tjerali i čovjeka koji je 1991. branio Vukovar: 'Branio sam svoju domovinu Hrvatsku'

Marko Veselinović iz splitske Prosvjete je 1991. kao policajac branio Vukovar. Smireno je razgovarao sa crnokošuljašima koji su upali na priredbu, nije ih se bojao. Želio je zaštititi djecu
Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...
GOVORILI DA JE TO BIO RADNI LOGOR...

Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...

Okrugli stol pod nazivom "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca" održan je 28. listopada, održavanje ovog događaja u Saboru odmah je izazvalo brojne kritike...
Ukrajinske Alfe pokosile Ruse u Pokrovsku: 'Sve smo snimili'
KLAONICA U UKRAJINI

Ukrajinske Alfe pokosile Ruse u Pokrovsku: 'Sve smo snimili'

Bitka za ukrajinski grad Pokrovsk pretvorena je u lov elitnih jedinica na ruske snage. Načini se ne biraju, a najviše posla imaju male diverzantske jedinice s obje strane

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025