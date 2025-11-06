Desnica podijelila resore: DP-u Bleiburg, Dominu Jasenovac

Prošloga tjedna Domino i Hrvatski suverenisti ugostili su u Hrvatskom saboru povijesne revizioniste koji su kopali po ranama Jasenovca i proglašavali ustaški koncentracijski logor lječilištem i učilištem. Ovoga tjedna njihovi bivši kolege iz Domovinskog pokreta izrazili su “punu podršku hrabrim mladim ljudima koji su na pristojan i dostojanstven način izrazili svoje neslaganje s provokativnim skupom te ga prekinuli”. Odnosno, otjerali djecu i starce s folklornog nastupa. Velika je to hrabrost bila.

