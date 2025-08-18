Desnica voli Putina i prezire komunizam. Što će onda misliti o Lavrovljevoj 'SSSR' majici?

Hrvatska desnica, zajedno s onom europskom, pa i američkom, godinama se inspirirala Vladimirom Putinom i njegovom Rusijom.

On je desetljećima ikona i sponzor desničara u Europi i svijetu, lider i orijentir, razbijač liberalne demokracije, Europske unije i NATO saveza, rušitelj međunarodnog poretka, borac protiv svih zala zapadne woke kulture, uključujući i ljudska prava, prava nacionalnih i seksualnih manjina, prava migranata i useljenika, slobodu medija i tome slično.

Putin je uzor rasistima, klerofašistima, novim nacistima.

Ono što je Staljin bio komunistima, Putin je sada fašistima.

A onda, Putinov ministar vanskih poslova Sergej Lavrov, inače dobar prijatelj hrvatskog šefa diplomacije Gordana Grlića Radmana, osvanuo je prije par dana na Aljasci na pregovorima Putina i Donalda Trumpa u majici s natpisom "SSSR".

Crvena zvijezda

I hrvatska desnica koja pada u histeriju pred jednom jugoslavenskom zastavom na Povorci ponosa, koja ustaštvo relativizira usporedbom sa crvenom zvijezdom, te novu klerikalno-nacionalističku revoluciju kanalizira prema obračunu s fantomskim "komunistima i Jugoslavenima", mora se nositi s prizorom Putinova ministra u majici Sovjetskog Saveza.

I doživljava mentalni slom.

Kako ikona fašista može nastupati kao promotor komunističke tvorevine?

Zar se time ne ruše sve temeljne vrijednosti Putinove ideologije i svjetonazora?

Carstvo zla

Naravno, sam Putin bio je oficir KGB-a i proizvod komunističkog sustava. Njegova Rusija naslanja se na imperijalnu prošlost i karakter Sovjetskog Saveza koji nije samo terorizirao vlastite građane, već je okupirao susjedne države, vojno intervenirao u europskim zemljama, prijetio nuklearnim naoružanjem, širio vlastitu ideologiju na Zapadu kako bi iznutra uništavao liberalne demokracije i zapadni kapitalizam.

Ono što je Staljn radio pod crvenom zvijezdom, Putin sada radi pod ruskim dvoglavim orlom.

Njeguje kult sličnosti svoje Rusije, svoje vladavine, političkog ustroja, odnosa prema medijima, oporbenjacima, kritičarima s nasljeđem Sovjetskog Saveza.

Ne bi to trebalo biti previše neobično: fašisti i komunisti bili su u jednom trenutku povijesti saveznici, dijeleći metode vladavine, političkog ustroja, kulta ličnosti, dok su im glavni protivnici bile zapadne liberalne demokracije.

Baš kao što je to slučaj i danas.

Razbijanje Europe

Putin i njegovi đaci u Europi, Europskoj uniji, SAD-u, NATO savezu, na Balkanu, provode njegove naloge i slijede njegove upute u razbijanju zapadnih asocijacija i demokracija. Što je radio Staljin, sada radi Putin.

S jednom ključnom promjenom: SSSR se u demokratskoj Americi proglašavao "carstvom zla" i figurirao kao historijski neprijatelj svih američkih i zapadnih vrijednosti, dok današnja Trumpova Amerika prihvaća Putina kao svog prijatelja i saveznika.

Putinu se prostire crveni tepih na Aljasci, Putinu se plješće, Putinu se vjeruje, Putinu se izlazi u susret.

I sve pod parolom SSSR-a koji se koči na majici Putinova šefa diplomacije.

Kakav tek kratki spoj to mora izazvati u glavama onih koji se pod Trumpom i Putinom - ali i pod križem i Katoličkom crkvom - bore protiv liberalnih i zapadnih vrijednosti koje se u Hrvatskoj proglašavaju "komunističkim i jugoslavenskim", da bi sada ispalo kako se one ruše i pod simbolom SSSR-a.

Muči ih jugoslavenska zastava, ali ne muči ih Sovjetski Savez.

Slave Putina kao spasitelja pravog kršćanstva, i to pod egidom SSSR-a.

Protiv Ukrajine

Upravo zbog toga Zelenski i Ukrajina, uz podršku Europske unije i zapadnih lidera, glavni su neprijatelji Putina, Trumpa, ali i brojnih europskih i hrvatskih desničara koji promoviraju ruske interese i stavove, čine sve da bojkotiraju pomoć Ukrajini, sabotiraju savezništva, pa i slijede Putinovu antimigrantsku, antiuseljeničku, iliberalnu politiku.

Putina su proteklih godina podržavali čak i neki ljevičari koji su u ruskom vođi vidjeli saveznika u otporu američkom imperijalizmu i vječitim američkim ratovima, što ih je uvjerilo da stanu na stranu ruskog imperijalizma koji je postao uzor i lider novog fašizma.

Rusija i Amerika

Sada su i Putinova Rusija i Trumpova Amerika, zajedno s Kinom, Sjevernom Korejom, Bjelorusijom, pa i Orbanovom Mađarskom, neprijatelji liberalne demokracije i zapadnih asocijacija. Putin i Trump sada dijele Ukrajinu kao što su Staljin i Hitler dijelili Poljsku, dok Amerika i Rusija nastupaju zajedno u uništavanju demokracije i zapadnih vrijednosti.

Desnica će sada morati slijediti Putinov novi SSSR, kao novo carstvo zla, ali i Ameriku koju su godinama proglašavali izvorom svih zala.

Tko zna, nakon predstave koju je izveo Lavrov na Aljasci, možda se i na idućem Thompsonovu koncertu pojavi neka crvena zvijezda ili makar majica s natpisom Sovjetskog Saveza.

Ionako su svi na istom putu.