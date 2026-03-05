Obavijesti

SWINGANJE UZ TAMBURICE PLUS+

EKSKLUZIVNO Tajni swingerski party u Osijeku: 'Sudionici za lokaciju saznaju 24 sata ranije'

Piše Danijela Mikola,
Slavonija bruji, organizatori kažu: Nije to Sodoma i Gomora nego druženje i upoznavanje

“Zakoračite u razigranu večer privlačnosti i novih poznanstava u Osijeku, 14. ožujka 2026. godine, dok zajedno slavimo Steak&Blowjob Day, neslužbeno poznat kao jedan od omiljenih ‘praznika’ za muškarce diljem svijeta. Pridružite nam se na opuštenom meet&greet druženju ispunjenom zabavnim zezancijama, vrckavim tematskim iznenađenjima i magnetskom energijom koja će vas povući u uzbudljive nove prilike. Dame, odjenite se zavodljivo, a gospoda neka dođu u smart casual stilu kako bi upotpunili savršenu atmosferu”, stoji u pozivu odaslanom članovima organizacije SpicyMatch Hrvatska, a koja je ovih dana procurila u javnost i iznenadila Osječane.

