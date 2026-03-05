Obavijesti

News

Komentari 8
IMAO JE NOŽ?!

STRAVA U LJUBLJANI Policajci su upucali i ubili čovjeka na trgu!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
STRAVA U LJUBLJANI Policajci su upucali i ubili čovjeka na trgu!
Foto: Marko Vavpotic/F.a.Bobo

Pucali su u samoobrani, objavila je ljubljanska policija. Muškarac je navodno prijetio prolaznicima nožem. Krenuo je i na policajce...

Admiral

Čulo se nekoliko pucnjeva. Muškarac je ležao uz cestu na pješačkom  prijelazu, rekli su svjedoci, prenosi slovenski 24ur. Kako pišu Slovenske Novice, muškarac je prijetio prolaznicima. Policija je stigla brzo na mjesto incidenta. Policajci su više puta upozorili muškarca koji im je prijetio oštrim predmetom.

Na Preglovom trgu u Ljubljani ubijen muškarac
Foto: Marko Vavpotic/F.a.Bobo

- Policajci su upotrijebili vatreno oružje u samoobrani - izvijestila je ljubljanska policija i dodala kako će provesti sve aktivnosti u skladu sa standardnim postupcima kako bi provjerili zakonitost upotrebe sredstava prisile i razjasnili sve okolnosti događaja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
LIVE Amerikanci objavili snimke udara na iranske zrakoplove
IZ MINUTE U MINUTU

LIVE Amerikanci objavili snimke udara na iranske zrakoplove

Šesti dan rata, Kurdi iz Iraka napali Iran koji sve rijeđe lansira rakete na Izrael. Hrvati napuštaju Bliski istok, a Teheran prijeti napadom na nuklearnu elektranu
Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge
KAKO SMO I NAJAVILI

Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije je upravo objavilo rješenje kojim obustavlja Studiju utjecaja na okoliš za taj ključni projekt. Bez Studije nema niti daljnjeg postupka, ishođenja dozvola za gradnju
Srbija stavila Hrvatsku na popis rizičnih zemalja: 'Putujte samo u slučaju krajnje potrebe...'
NOVA PROVOKACIJA

Srbija stavila Hrvatsku na popis rizičnih zemalja: 'Putujte samo u slučaju krajnje potrebe...'

U narančastoj kategoriji nalazi se 28 država za koje se savjetuje putovanje isključivo u slučaju krajnje potrebe. Među njima je 27 afričkih i azijskih zemalja te jedna članica Europske unije - Hrvatska

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026