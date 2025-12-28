Desničari na čelu s Kelemincem pred Tomaševićevim stanom urlali Thompsonove pjesme

Sačica desničara, predvođenih Draženom Kelemincem i Alinom Kavurom, poznatijim kao Dado iz Smogovaca, u nedjelju je prosvjedovalo ispred zgrade gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Skup je odgovor na najavu zabrane koncerata Marka Perkovića Thompsona u gradskim prostorima.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Prosvjed je uslijedio dan nakon Thompsonovog nastupa u Areni, gdje je pjevač pozvao na rušenje gradske vlasti, nazivajući Možemo! "ekstremnom ljevičarskom sektom". Pjesmu "Bojna Čavoglave" započeo je uzvikom "Za dom spremni", što je i bio povod za gradonačelnikovu reakciju.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Uz jake policijske snage, koje su blokirale ulicu, prosvjednici su puštali Thompsonove pjesme i razvili HOS-ovu zastavu.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
- Druže Tomaševiću, tu smo ispred tvog stana. Gradonačelniče, i kaj ćemo sad? Nema te, pobjegao si - poručio je Kavur, dok su okupljeni uzvikivali "Di je Senf?".
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
