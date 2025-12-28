Obavijesti

RAZVUKLI HOS-OVE ZASTAVE

Desničari na čelu s Kelemincem pred Tomaševićevim stanom urlali Thompsonove pjesme

Sačica desničara, predvođenih Draženom Kelemincem i Alinom Kavurom, poznatijim kao Dado iz Smogovaca, u nedjelju je prosvjedovalo ispred zgrade gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Skup je odgovor na najavu zabrane koncerata Marka Perkovića Thompsona u gradskim prostorima.
Prosvjednici su stigli pred stan Tomislava Tomaševića i najavili da će pjevati Thompsonove pjesme
