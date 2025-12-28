Desničari na čelu s Kelemincem pred Tomaševićevim stanom urlali Thompsonove pjesme

Prosvjed je uslijedio dan nakon Thompsonovog nastupa u Areni, gdje je pjevač pozvao na rušenje gradske vlasti, nazivajući Možemo! "ekstremnom ljevičarskom sektom". Pjesmu "Bojna Čavoglave" započeo je uzvikom "Za dom spremni", što je i bio povod za gradonačelnikovu reakciju. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL