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Desničari u njemačkom gradu zabranili postavljanje 'spomen pločica' za žrtve nacizma

Piše 24sata,
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Desničari u njemačkom gradu zabranili postavljanje 'spomen pločica' za žrtve nacizma
Foto: Profimedia
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Male mjedene ploče s imenima žrtava nacizma više se neće postavljati na pločnicima u Heidenauu

Grad Heidenau kod Dresdena našao se na udaru kritika nakon što je gradsko vijeće odlučilo zabraniti postavljanje tzv. Stolpersteina (kamen spoticanja), malih mjedenih ploča kojima se diljem Europe obilježavaju mjesta na kojima su prije progona živjele žrtve nacizma. Za zabranu su glasali vijećnici desnog AfD-a i konzervativnog CDU-a. U obrazloženju odluke navodi se da dio građana smatra neprikladnim da se po spomen-pločama hoda te da bi se buduća obilježja trebala postavljati isključivo na gradskom groblju Nordfriedhof.

Odluka je izazvala oštre reakcije židovskih organizacija i pojedinih preživjelih iz Holokausta. Charlotte Knobloch, predsjednica Židovske zajednice u Münchenu, poručila je da je pogrešno uklanjati sjećanje na žrtve iz svakodnevnog gradskog prostora. Posebno je kritizirala CDU zbog podrške prijedlogu AfD-a.

Projekt Stolpersteine pokrenuo je njemački umjetnik Gunter Demnig. Svaki kamen sadrži ime žrtve, datum rođenja, deportacije te, ako je poznato, mjesto i datum smrti. Do danas ih je postavljeno više od 100.000 u 31 zemlji, što projekt čini najvećim decentraliziranim spomenikom žrtvama nacizma na svijetu.

Demnig je rekao da ga odluka u Heidenauu nije potpuno iznenadila s obzirom na rast popularnosti AfD-a u Saskoj. Kritičari upozoravaju da se ovakvim odlukama sjećanje na žrtve nacizma gura iz javnog prostora i svodi na izdvojena mjesta komemoracije.

Predstavnici organizacije March of the Living odluku su nazvali duboko zabrinjavajućom, a reagirao je i izraelski veleposlanik u Njemačkoj.

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