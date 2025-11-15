Obavijesti

News

Komentari 1
PREDNOSTI I MANE PLUS+

DETALJAN VODIČ Kako do najma koji sufinancira država! Bitna je plaća, a broj djece samo za liste

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 5 min
DETALJAN VODIČ Kako do najma koji sufinancira država! Bitna je plaća, a broj djece samo za liste

Prema osam kriterija, moguće je i da samac ima prednost nad obitelji, vlasnici mogu dobiti keš od države i za uređenje stana. Ovo su svi detalji i izračuni novog Vladinog programa za priuštivi najam

Program priuštivog stanovanja potpuna je novost kojom država nakon godina ignoriranja problema napokon planira omogućiti jeftiniji najam stanova. Međutim, on će ovisiti o mnogo faktora i osuđen je na neuspjeh ako tisuće vlasnika praznih stanova ne odluče svoju nekretninu dati na upravljanje državi, koja bi ih dalje iznajmljivala po nižim cijenama. I program je prilično kompliciran, s osam različitih kriterija koji se boduju. Najamnina ne ovisi o broju članova kućanstva nego isključivo o plaći. Za vlasnike stanova postoje restriktivni uvjeti, poput toga da ga ne mogu dati državi ako je zadnje dvije godine bio u dugoročnom najmu, ali i oni poticajni: za neuporabljiv stan mogu unaprijed dobiti novac od države, urediti ga i tek onda dati u najam.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Sve tragedije 'gorskog trokuta': Pala Cessna, slijetali na ceste, sad se srušio turski avion...
CRNA STATISTIKA

Sve tragedije 'gorskog trokuta': Pala Cessna, slijetali na ceste, sad se srušio turski avion...

Područje Velebita i Gorskog kotara zna imati izazovne vremenske uvjete za pilote. Kiša, magla i vrijeme koje se često mijenja znaju biti kobni...
Incident u Zagrebu: Skupina mladića napala je dvoje mladih! 'Nismo očekivali tako nešto'
JEDAN PRIVEDEN

Incident u Zagrebu: Skupina mladića napala je dvoje mladih! 'Nismo očekivali tako nešto'

Posjetitelji su javili da je stanje bilo kaotično, s puno policije i Hitnom na terenu
U teškoj nesreći u Splitu umro je legendarni policajac Perišić
ZVALI SU GA 'DUGOPOLJAC'

U teškoj nesreći u Splitu umro je legendarni policajac Perišić

Prometni policajac PU splitsko-dalmatinske, široko poznat među vozačima, poginuo je nakon slijetanja motocikla u Solinskoj ulici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025