DETALJAN VODIČ Kako do najma koji sufinancira država! Bitna je plaća, a broj djece samo za liste

Program priuštivog stanovanja potpuna je novost kojom država nakon godina ignoriranja problema napokon planira omogućiti jeftiniji najam stanova. Međutim, on će ovisiti o mnogo faktora i osuđen je na neuspjeh ako tisuće vlasnika praznih stanova ne odluče svoju nekretninu dati na upravljanje državi, koja bi ih dalje iznajmljivala po nižim cijenama. I program je prilično kompliciran, s osam različitih kriterija koji se boduju. Najamnina ne ovisi o broju članova kućanstva nego isključivo o plaći. Za vlasnike stanova postoje restriktivni uvjeti, poput toga da ga ne mogu dati državi ako je zadnje dvije godine bio u dugoročnom najmu, ali i oni poticajni: za neuporabljiv stan mogu unaprijed dobiti novac od države, urediti ga i tek onda dati u najam.

