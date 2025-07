DETALJAN VODIČ Kako do prve nekretnine? Bez 10% keša nema kredita, ovo su cijene po RH...

Od 1. srpnja svi koji žele kupiti stan putem stambenog kredita moraju odmah imati minimalno 10 posto vlastitog učešća - banke više ne smiju financirati više od 90 posto vrijednosti nekretnine, a ukupno kupcu na sve kredite ne smije odlaziti više od 45 posto mjesečnih prihoda. To je za mnoge kupce značajan izazov jer, osim ovog pologa, kupnja nosi i niz drugih troškova - od poreza, javnobilježničkih pristojbi, agencijskih provizija pa sve do opremanja samoga doma. Iako su banke postrožile uvjete kreditiranja, interes za kupnju nekretnina zasad ne opada. No tržište se sve više dijeli - starogradnja i novogradnja sve su udaljenije cijenom, a dostupnost novca utječe na to gdje se i što kupuje.

